“Pass sanitaire”, ecco, in pratica, cosa succederà in Francia

Il Pass vaccinale o “pass sanitaire” che dir si voglia diventerà praticamente indispensabile, in Francia, fra pochi giorni.

Ecco alcune informazioni



Le date da tenere a mente

Il 21 luglio 2021 : il “pass sanitaire” sarà esteso a tutti i luoghi del tempo libero e della cultura in grado di registrare una presenza superiore a 50 persone.

: il “pass sanitaire” sarà esteso a tutti i luoghi del tempo libero e della cultura in grado di registrare una presenza superiore a 50 persone. A inizio agosto 2021: Il "pass sanitaire " sarà esteso a bar, ristoranti, centri commerciali, ospedali, case di riposo, istituti medico-sociali, nonché per viaggiare in aereo, treno e pullman per i viaggi a lunga percorrenza.



Il rinvio

Tenendo conto della situazione specifica di alcune categorie di persone, l'obbligo del " pass sanitaire " è posticipato al 30 agosto per:

Giovani dai 12 ai 17 anni. Il motivo è che la vaccinazione è stata aperta solo per questa fascia di età a giugno e milioni di giovani sarebbero stati costretti a eseguire ripetuti test per tutte le loro attività estive, a partire dal 21 luglio. Questa disposizione consentirà di vaccinare i giovani di 12-17 anni entro il 30 agosto.

Dipendenti di luoghi e stabilimenti aperti al pubblico. Il motivo è che per quei dipendenti, che non hanno ancora ricevuto due dosi di vaccino, dovrebbero fare il test quasi ogni giorno per andare al lavoro. Attenzione, però: la prima iniezione deve essere effettuata al più tardi entro il 1°agosto.



Estensione ad altri luoghi

Altri luoghi potranno essere aggiunti a questo elenco, se necessario, a seconda della situazione epidemica.



Cosa s’intende per luoghi del tempo libero e della cultura

Il "pass sanitario" è richiesto solo in situazioni di grandi assembramenti, dove il contatto è a rischio in termini di salute.

Nei dettagli:

Sale per audizioni, conferenze, riunioni, spettacoli o polivalenti;

Tendostrutture, tende e strutture;

Istituti di educazione artistica, quando accolgono gli spettatori;

Sale giochi;

Esercizi commerciali destinati ad esposizioni, fiere o esposizioni di carattere temporaneo;

Stabilimenti all'aperto diversi dai parchi zoologici, di divertimento e a tema;

Stabilimenti sportivi coperti;

Manifestazioni culturali, sportive, ludiche o festive organizzate in uno spazio pubblico o in un luogo aperto al pubblico e suscettibili di dar luogo a controlli sull'accesso delle persone.



Gli addetti alla verifica del " pass sanitaire " utilizzeranno l'applicazione TousAntiCovid Verif senza conservazione dei dati.



Le “date dai vaccini”

Non sono sufficienti i vaccini occorre che le persone abbiano completato il programma di vaccinazione ovvero:

2 settimane dopo la 2a iniezione per vaccini a doppia iniezione (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

4 settimane dopo l'iniezione per i vaccini con una singola iniezione (Johnson & Johnson);

2 settimane dopo l'iniezione di vaccini in persone con anamnesi di Covid (1 singola iniezione).



Sanzioni…draconiane

In caso di mancato controllo, i responsabili degli esercizi commerciali e di quelli di pubblico intrattenimento potrebbero incorrere in una sanzione fino a 45.000 euro e ad un anno di reclusione oltre alla chiusura amministrativa decretata dal prefetto.

oltre alla chiusura amministrativa decretata dal prefetto. Per i lavoratori verrà sospeso il contratto di lavoro di chi non rispetta l’obbligo di vaccinazione, “perché la persona non sarà in grado di esercitare la sua professione”. Tale sospensione potrebbe durare fino al termine del programma vaccinale, dopodiché, se il lavoratore persiste nel rifiutare la vaccinazione, potrebbe essere avviata una procedura più tradizionale, che prevede anche il licenziamento. Sono i datori di lavoro che saranno responsabili del monitoraggio della vaccinazione.