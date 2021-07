Essere alla moda anche a casa: che modello di pantofole eleganti scegliere?

con il tallone aperto: dotate di una punta chiusa, sono ottime per chi cerca un modello pratico che può essere indossato con facilità mantenendo allo stesso tempo il piede al caldo. Hanno una discreta traspirabilità e garantiscono un buon livello di comfort grazie al fatto che sono ammortizzate. Tuttavia, se c’è un clima molto rigido, potrebbero non essere la soluzione migliore

chiuse sul tallone: avvolgono l’intero piede e sono spesso composte da materiali isolanti utilizzati per i rivestimenti. Sono molto accoglienti e confortevoli, ben imbottite con un ottimo supporto. In generale però, non sono tra le pantofole più traspiranti

a stivaletto: molto simili alle scarpe, si estendono fino a oltre la caviglia, ideali per chi soffre il freddo e desidera stare sempre al caldo. Garantiscono buona protezione e supporto al piede. Tuttavia, non sono il modello più pratico da indossare

a sandalo: sono aperte sia nella parte anteriore che in quella posteriore, per questo motivo garantiscono una buona traspirabilità. Hanno una struttura leggera che permette di far circolare maggiormente l’aria e quindi di sudare meno. Alcune di queste calzature sono adatte sia per l’uso interno che esterno alla propria abitazione grazie alla presenza di una suola in gomma. Purtroppo però non hanno molta ammortizzazione né forniscono un grande supporto al piede