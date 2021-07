Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

AMIRAT

SPECTACLES Xavier Borriglione - TOINOU

Humoriste

Sabato 31 luglio 2021 ore 21



ANTIBES

Mondial Footvolley

Dal 31 luglio al 1° agosto 2021

Pinède Gould



"Sort de son cocon" par Thierry Marconnet - Théâtre du Tribunal

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 21

Espaces du Fort Carré



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo



Exposition Les Casemates de la création - Exposition Papalia

Fino al 31 agosto 2021

Casemate Comte



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



ASCROS

SPECTACLES Xavier Borriglione - TOINOU

Humoriste

Lunedì 2 agosto 2021 ore 21



BEAULIEU-SUR-MER

Concert Monaco Brass

Giovedì 29 luglio 2021 ore 19

Kiosque Marinoni - Beaulieu-sur-Mer

Ensemble de cuivres et de percussions de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

concert-monaco-brass

Place Georges Clemenceau



Les nocturnes de Beaulieu - Concerts

Dal 4 al 25 agosto 2021 ore 19

4 août : Caligagan - Reggae

11 août : Nil's - 70/80/90's

18 août : Reset - Pop/Rock

25 août : Los Chulos - Gipsy

Place Georges Clémenceau



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



BEUIL

SPECTACLES La Compagnie Aérienne - Un temps de chien

Théâtre

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



BRIANÇONNET

CONCERTS Corsicarpa

Musique du Monde

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



CAILLE

CONCERTS Muzsikus Swing

Jazz manouche

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

CONCERTS ROCK IN A WORLD

Rock

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



CANNES

FEU D'ARTIFICE

Giovedì 29 luglio 2021 ore 22



CONCERT THÉOTIME GILLOT

Venerdì 30 luglio 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT EVA GEVORGYAN

Sabato 31 luglio 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



PROJECTION LES LUMIÈRES DE LA VILLE

Ciné-concert autour de Charlie Chaplin

Sabato 31 luglio 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERTMARIA BELOKOPYTOVA ET LÉO HOANG

Domenica 1° agosto 2021 ore 20

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 3 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



SPECTACLE POCKEMON CREW

Martedì 3 agosto 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 4 agosto 2021 dalle 19 a mezzanotte



EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EXPOSITIONS MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU CINÉMA

6e édition

Fino a domenica 29 agiosto 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



EZE

Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



10 ans de Musical Mystery

Dal 31 luglio al 1° agosto 2021 ore 18 - 23

De nombreux styles de musiques seront représentés : folk, rock, ska, reggae, jazz.

Place du Général de Gaulle



FALICON

SPECTACLES Magic Moments

Magie

Sabato 31 luglio 2021 ore 21



GATTIÈRES

CONCERTS À THE SQUARE

Rock

Martedì 3 agosto 2021 ore 21



GILETTE

SPECTACLES Magie en scène

Magie

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 21



ISOLA

Semaine Tango

Dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Isola 2000 semaine-tango

Une semaine de stage à Isola en immersion totale avec AetB Tango

Immeuble le Pelevos



LA GAUDE

CONCERTS The Manouche Swingsons

Jazz manouche

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



LANTOSQUE

SPECTACLES Demain, je me marie !

Théâtre

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



L'ESCARÈNE

CONCERTS PISTOU CONNECTION

Spectacle Niçois

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



LEVENS

Gipsy Princes

Musique du Monde

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21



Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

Milonga Tango

avec l’Association Tango Siempre Tango

Giovedì 29 luglio 2021 ore 20

Menton - Esplanade des Sablettes



Divas du Jazz

Jazz, soul

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 30 luglio e domenica 1° agosto 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Summer Beach by NRJ - DJ

La Summer Beach pose ses platines et ses lumières aux pieds de la vieille ville sur la plage des Sablettes !

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21,30

Esplanade des Sablettes



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 30 luglio 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



ALEXANDRE THARAUD • QUATUOR AROD

GRANDS INTERPRETES

Sabato 31 luglio 2021 ore 21,30

ALEXANDRE THARAUD • QUATUOR AROD

Alexandre Tharaud • Piano

Quatuor Arod

Jordan Victoria • Violon

Alexandre Vu • Violon

Tanguy Parisot • Alto

Jérémy Garbarg • Violoncelle

PROGRAMME Musique de chambre « Générations »

J-P. Rameau : Nouvelles Suites de pièces de clavecin (extraits)

Allemande - Courante - Sarabande - Fanfarinette - Gavotte et doubles

J. Haydn : Quatuor n°1 en Sol Majeur, op.76, Hob.III.75

C. Franck : Quintette avec piano en fa mineur

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Brian’s Group

Rock

Sabato 31 luglio 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



72ème festival de Musique de Menton

Fino al 13 agosto 2021

Du 31 juillet au 13 août 2021

Programme complet et billetterie en ligne sur le site internet du festival

https://www.festival-musique-menton.fr/



ANASTASIA KOBEKINA • TRISTAN PFAFF

CONCERTS AU PALAIS

Domenica 1° agosto 2021 ore 18

PROGRAMME

R. Schumann - Fantasiestücke op.73

L.v Beethoven - Sonate pour piano n°32 en ut mineur op.111

J. Brahms - Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur op.38

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Elrow party - DJ

Sortez votre plus beau maillot pour rejoindre la piste de danse en compagnie de toute l’équipe de Greg Animation.

Domenica 1° agosto 2021 ore 21,30

Esplanade des Sablettes



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 2 agosto 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 2 agosto 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



NUIT DU PIANO • MARGHERITA SANTI • JODYLINE GALLAVARDIN • PHILIPP SCHEUCHER

CONCERT AU PALAIS

Lunedì 2 agosto 2021 ore 18

Margherita Santi • Piano

Jodyline Gallavardin • Piano

Philipp Scheucher• Piano

En partenariat avec Bösendorfer

PROGRAMME

1ère partie : Margherita Santi

W.A. Mozart : Fantaisie en ré mineur, K.397

L.v Beethoven : Sonate n°14 « Clair de lune » op.27 n°2

F. Chopin : Fantaisie op.49

R. Schumann : Carnaval de Vienne. op.26

2eme partie : Jodyline Gallavardin

H. Cowell : Three Irish Legends

E. Granados : Los Requierbos, Quejas o la maja y el Ruisenor (extraits des Goyescas)

F. Schubert-F. Liszt : Auf dem wasser zu singen

D. Séverac : Les muletiers devant le Christ de Llivia

M. Ravel : La Valse

3ème partie : Philipp Scheucher

L.v Beethoven : 24 Variations sur l’air « Venni amore » de Vincenzo Righini, WoO 65

Z. Erfurt : Sonata quasi fantasia op.15

F. Liszt : Ballade n°2 en si mineur

F. Liszt : "Mazeppa" (Extrait des études d’exécution transcendante)

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



The Bends – pop-rock

Lunedì 2 agosto 2021 ore 21,30

Jardin Elisée Reclus



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Martedì 3 agosto 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 3 agosto 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



BEATRICE RANA

GRANDS INTERPRETES

Martedì 3 agosto 2021 ore 21,30

PROGRAMME Récital piano

J.S. Bach : Suite Française n° 2 en do mineur BWV 813

C. Debussy : Etudes Livre 1

F. Chopin : 4 Scherzos

Scherzo n°1 en si mineur, op.20

Scherzo n°2 en si bémol mineur, op.31

Scherzo n°3 en do dièse mineur, op.39

Scherzo n°4 en Mi Majeur, op.54

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange



Intrigue – chansons françaises

Martedì 3 agosto 2021 ore 21,30

Groupe de 4 musiciens issus des quatre coins de la France depuis 2009 et réunis autour d’un thème commun, une musique 100% française. La passion de la musique nous rassemble tous !

Jardin Elisée Reclus



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 14,30

Place de la Conception



Visite guidée : le jardin de l'Impérial

Mercoledì 4 agosto 2021 ore10

Jardin de palace de la Belle Epoque

9 Avenue de la Madone



La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 29 luglio 2021 ore 15

Venerdì 30 luglio 2021 ore 15

Sabato 31 luglio 2021 ore 15

Domenica 1 agosto 2021 ore 15

Martedì 3 agosto 2021 ore 15

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Marché Estival Nocturne

Fino al 29 agosto dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Jeu de piste de l’été

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 agosto 2021

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le mardi et les jours fériés.

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



MONACO

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Thomas Hengelbrock. Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart et Félix Mendelssohn

Palais Princier - Cour d'Honneur

Palais Princier Place du Palais



Voyage Voyage

Venerdì 30 luglio 2021, ore 21,30

51e édition du Théâtre du Fort Antoine : Représentation théâtrale "Voyage Voyage" de et avec Alexandra Flandrin, Anne-Lise Heimburger, Laurent Ménoret, Barthélémy Meridjen, Alexis Pivot

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Stas Mikhailov - Artik & Asti

Sabato 31 luglio 2021, ore 22,30

Sporting Summer Festival 2021 : concert avec Stas Mikhailov - Artik & Asti

Le Sporting Monte-Carlo

26 avenue Princesse Grace



Festival d’Orgue

Domenica 1° agosto 2021, ore 17

16e Festival International d’Orgue avec Yanka Hékimova et Leonid Karev, orgue à 4 mains, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 1° agosto 2021, ore 21,30

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Sergey Khachatryan, violon. Au programme : Toru Takemitsu, Franz Chubert et Jean Sibelius

Palais Princier

Cour d'Honneur



Théâtre du Fort Antoine

Fino al 6 agosto 2021

51ème édition du Théâtre du Fort Antoine

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Belarus: History Through Art

Fino a lunedì 9 agosto 2021

Exposition sur le thème "Belarus: History Through Art"

Espace 22



Exposition Bijoux d’artistes de Calder à Koons

Fino al 29 agosto 2021, dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco - Espace Indigo

10, avenue Princesse Grace



Exposition Alberto Giacometti - Une Rétrospective

Fino al 29 agosto 2021

de 10h à 20h, nocturnes les mardis et jeudis jusqu’à 22h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Marginalia

Fino al 5 settembre 2021

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



MOULINET

CONCERTS Corde 53

Musique classique

Sabato 24 luglio ore 21



NIZZA

Soirées Estivales 2021 - Nice

Fino al 19 août 2021

Lympia Espace Culturel Départemental

Giovedì 29 luglio : Milevska Trio

Giovedì 5 agosto : Swing & Song

Giovedì 12 agosto : Ever Jazz

Giovedì 19 agosto : Joanna Abbinanti Quartet

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Soirées musicales en cœur de ville, Place de la Libération

Giovedì 29 luglio 2021 ore 19

Marché aux Fruits et Légumes de la Libération

Les Vendredis de juillet, des soirées musicales organisées sur les terrasses étendues de nos restaurateurs.

soirees-musicales-en-coeur-de-ville-place-de-la-liberation

Av Malausséna - Place du Général de Gaulle



The World of Queen

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21,30

Théâtre de Verdure

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Dub Inc

Venerdì 30 luglio 2021 ore 20

Théâtre de Verdure

Groupe le plus emblématique du reggae made in France. C'est avant tout par la scène que ces musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraicheur incontesté.

dub-inc

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Autour du Faune – Trio de danse mythologique à suivre dans un jardin classique

Venerdì 30 luglio 2021 ore 19

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

Par la Compagnie des délices

160 av des Arènes de Cimiez



Théâtre et musique au château: BACK TO LIFE

Domenica 1° agosto 2021 ore 20,30

Colline du Château Espace Cathédrale (vestiges archéologiques)

Chorégraphie : Jeff Bizieau

Interprètes : Manon Mancini, Jeanne Chossat, Margaux Cresp, Sophie Boursier, Pascal Renault

Montée Eberlé - Montée Montfort



Théâtre et musique au château : CLEMENT ALTHAUS TRIO

Lunedì 2 agosto 2021 ore 20

Colline du Château Espace Cathédrale (vestiges archéologiques)

Poésie rock, humour swing et ballades incandescentes. Ici, même la bossa devient cynique ! Alors on nage à contre courant pour mieux se laisser emporter. On danse à contre pied pour frapper des mains sur le temps.

Montée Eberlé - Montée Montfort



Festival Les Plages du Rire

Dal 3 al 5 agosto 2021 ore 21

Théâtre de Verdure

03/08 Florent Peyre (1ère partie Jo Brami).

04/08 Noëlle Perna alias "Mado La Niçoise".

05/08 Topick.

Espace Jacques Cotta - Promenade des Anglais



Théâtre et musique au château : JOHNNY AND THE WALKERS

Martedì 3 agosto 2021 ore 20

Colline du Château Espace Cathédrale(vestiges archéologiques)

« Johnny and the walkers », quatuor de musiciens niçois, vous donne rendez-vous sur la colline du château pour un concert exceptionnel.

theatre-et-musique-au-chateau-johnny-and-the-walkers

Montée Eberlé - Montée Montfort



Candlelight Open Air : Musiques d'Animes, Piano Solo à la bougie

Mercoledì 4 agosto 2021 ore 22,30

Château de Crémat

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Les plus belles musiques d'animes interprétées par un pianiste Une atmosphère féerique en plein air dans les jardins du Château de Crémat Un événement organisé dans la plus grande sécurité

candlelight-open-air-musiques-d-animes-piano-solo-a-la-bougie

442 chemin de Crémat



Voilà l’été !

Fino al 31 luglio 2021

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



À l’ombre de Matisse

Fino al 10 agosto 2021

Musée Matisse Nice Scène du parvis Nord du musée Matisse jardin des Oliviers de Cimiez, Nice

164 av des Arènes de Cimiez

Jardin des Oliviers de Cimiez



Nice Classic Live

Fino al 15 agosto 2021

Scène Matisse - Jardins des Arènes de Cimiez - Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones Du Pop

Fino al 29 agosto 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.AM.A.C.

Place Yves Klein



We are Family - Summer Party

Fino al 29 agosto 2021 ore 14 e 21 tutte le domeniche

Parvis du MAMAC

1, Place Yves Klein



Cécile Bart : Je suis bleue

Fino al 30 agosto 2021

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Jonathon Brown investit le Musée d’Art Naïf

Fino al 2 settembre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



ROQUEBRUNE - CAP MARTIN

Tutto il mese

Exposition « Cap sur les Bains »

Promenade du Bord de mer (gratuit)

Organisateur : Office d’Animation Touristique



Giovedì 29

Festival de Théâtre : « Sunderland»

de Clément Koch par le Cercle Molière

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (10 €)



Giovedì 29

Podium de l’été

Variétés internationales

avec l’orchestre d’Olivier Jude

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Sabato 31

Festival de Théâtre

« On purge Bébé » de Georges Feydeau

par la troupe Les Collectionneurs

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)



Domenica 1° agosto 2021

Festival de Théâtre

« Cyrano » d’E. Rostand par la Cie Miranda

Parvis Rainier III - Château



Lunedì 2 agosto 2021

Podium de l’été : Soul, Pop et Disco

avec l’orchestre Blenda Blues Band

Espace Public Jean Gioan – 21h (concert gratuit)



Martedì 3 agosto 2021

Opération Bibliomer

Espace Joséphine Baker – 9h30 à 12h30



Martedì 3 agosto 2021

Campagne de sensibilisation

contre le plastique

Espace Joséphine Baker – De 15h à 18h

Animé par l’association The Animal Fund



Martedì 3 agosto 2021

Festival de Théâtre

«Trois hommes et un couffin» de C. Serreau

par la Cie Les Scènes d’Argent

Parvis Rainier III - Château – Roquebrune Village – 19h30 (13 €)



Mercoledì 4 agosto 2021

Randonnée subaquatique

Encadrée par Rand’eau Evasion – De 14h30 à 17h

Plage du Buse (25 € - moins de 12 ans 20 € - sur réservation)



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

CONCERTS À Seb Machado project Funk Contemporary

Funk

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21



SAINT-BLAISE

CONCERTS À Muzsikus Swing

Jazz manouche

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

CONCERTS Mescla

Chant traditionnel

Martedì 3 agosto 2021 ore 21



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

CONCERTS KOMÄ

Rock

Venerdì 30 luglio 2021 ore 18



SAINT-LÉGER

CONCERTS Dr DUB Trio

Spectacle musical

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



SAINT-MARTIN-DU-VAR

CONCERTS Orchestre Philharmonique de Nice

Musique classique

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

CONCERTS À DOUCE FRANCE

Spectacle musical

Lunedì 2 agosto 2021 ore 21



SAINT-PAUL-DE-VENCE

CONCERTS Born To Groove

Musique du Monde

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



SAORGE

CONCERTS Roccassera Quartet

Musique du monde

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



TENDE

SPECTACLES Stéphanie Paréja - TOUT COMMENCE MAINTENANT

Humoriste

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



TOURNEFORT

CONCERTS BB Blues since 1988

Rock

Sabato 31 luglio 2021 ore 21



UTELLE

CONCERTS GIPSY LUNA

Musique du monde

Venerdì 30 luglio 2021 ore 21



VILLENEUVE-LOUBET

CONCERTS Emily Johnson Band

Soul

Martedì 3 agosto 2021 ore 21