Due nuovi comuni aderiscono alla Métropole Nice Côte d’Azur

Cresceranno da 49 a 51 i comuni della Métropole Nice Côte d’Azur, il Consiglio Metropolitano, riunito ieri al CUM, ha dato il via all’iter amministrativo per l’adesione dei comuni di Drap e di Châteauneuf-Villevieille.

Due enti locali che, pur nella diversità, assumeranno un ruolo importante all’interno della Métropole.

Entrambi i comuni usciranno dalla Communauté de Communes du Pays des Paillons per aderire alla Métropole.

Per quanto riguarda Drap, località “strategica” lungo la linea ferroviaria delle Meraviglie che unisce Nizza con Cuneo, beneficerà del capolinea della Ligne 5 del tram che nel progetto attuale si sarebbe dovuto arrestare a La Trinité e che sarà il naturale prolungamento della Ligne 1.



Con l'arrivo di Drap, la Métropole guadagnerà in coerenza territoriale, soprattutto in termini di continuità delle reti di trasporto poiché questo comune ospiterà il capolinea della linea 5 della tramvia, il deposito di autobus metropolitani e vedrà facilitati i trasporti collettivi per il suo Liceo frequentato da studenti di Nizza e La Trinité.



Il comune di Châteauneuf-Villevieille di notevole interesse per il proprio patrimonio storico e naturale vedrà crescere la propria vocazione agricola grazie agli investimenti previsti dal Plan Alimentaire Territorial che prevede una “filiera alimentare corta” nel territorio metropolitano e l’utilizzo privilegiato dei prodotti locali.



Sempre durante la sessione di ieri il Consiglio Metropolitano ha elevato da 200 a 400 euro il contributo che verrà riconosciuto ai residenti per l’acquisto di una bicicletta elettrica.

Incrementato anche da 3 mila fino ad un massimo di 5 mila euro il contributo per l’acquisto di un’automobile elettrica.