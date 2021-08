Moda donna: tutto sulle scarpe gioiello

Sono dedicate alle donne più esigenti o più semplicemente a coloro che vogliono ostentare un look lussuoso e fascinoso; le scarpe gioiello non escludono un modello in particolare e possono essere ballerine come calzature dal tacco alto, sneakers o stivali. Il vezzo principale di una scarpa gioiello consiste nella presenza di uno o più brillanti sulla tomaia; il mercato ne propone per tutte le fasce di prezzo, dal modello rivestito con costosi diamanti a quello che adotta brillanti più economici ma comunque dal grande effetto scenico.

L'estate 2021 è un ottimo periodo per scegliere le scarpe gioiello, calzature che tornano prepotentemente di moda anche per l'ampia libertà che la tendenza attuale lascia a ogni persona. Coloro che pensano si tratti di modelli ideali per un'occasione speciale potrebbero sbagliarsi, perché le scarpe gioiello sono perfette ogni giorno 24 ore su 24; sono proprio le décolletées con fibbia, le calzature di classe per eccellenza che ricordano un poco Cenerentola, ad essere le più richieste in assoluto. Vediamo il perché l'estate 2021 è una stagione ideale per vestire in modo così nobile ed elegante.

Lo Street Style e le scarpe gioiello

La libertà di scelta proposta dalle maggiori case di moda per il 2021 ha concesso a tutti, professionisti e non, di rispolverare stili molto retrò di cui sono un esempio il Dandy e il Pin-Up, solo per fare un veloce esempio; lo Street Style nacque nel 2005 e consiste in una rivisitazione di altri stili del passato. La particolarità dello Street Style è quella di consentire alle persone di sbizzarrirsi miscelando soluzioni estemporanee con l'obiettivo di rendere se stesse migliori sotto ogni punto di vista, una sorta di moda "artigianale" che, qualora eseguita con gusto e ricercatezza, produce risultati dall'eccezionale impatto estetico.

Il bello dello Street Style è che, se da un lato permette di indossare sneakers moderne e comodissime, dall'altro trova il suo lato migliore in abbinamento con scarpe gioiello fini ed eleganti, capaci di conferire al piede un aspetto aggraziato, oltre a slanciare la donna con tacchi che possono essere anche molto alti.

Ma le scarpe gioiello trovano spazio anche nel Boho Chic e nell'Urban Style, due stili di moda che miscelano abiti apparentemente usati e lisi con particolari curati nel dettaglio; a tal proposito esistono sneakers, ma anche stivali rivestiti di brillanti che possono rendere una donna in grado di esprimere la sua voglia di libertà senza trascurare l'indubbia classe che la contraddistingue.

Un esempio di scarpe gioiello

In questo scenario diventa inutile puntualizzare che tutte o quasi le case di moda hanno concentrato il loro know how anche sulla produzione di nuovi modelli di calzature; le scarpe gioiello di Aquazzurra, un brand di assoluto riferimento a livello mondiale, sono certamente un esempio da cui trarre spunto.

I Babe Sandal uniscono la comodità di una calzatura aperta alla grazia di un lungo tacco finissimo, il tutto impreziosito dal fiocco presente sulla tomaia, tanto semplice quanto capace di conferire a questa scarpa gioiello tutta la classe necessaria in una lunga serata estiva.

Esclusivo è l'aggettivo esatto per il Temptation Crystal Sandal, una calzatura molto particolare fatta di trasparenze e ricca di brillanti a cornice della tomaia, mentre lo Yes Darling Mule sfoggia i cristalli esattamente sui tacchi, una soluzione alternativa alla stessa esclusività, dedicata a colei che pretende qualcosa di diverso e un poco più borderline.

I Tequila Sandal si fanno notare per le loro tonalità marine, garantite dalla folta presenza di brillanti di vario colore presenti sia sul piede che all'altezza della caviglia, una soluzione bella da vedere e piacevole da indossare senza impegno; in tal senso, i coloratissimi Papillon Sandal sfoggiano un look sbarazzino ed elegante allo stesso tempo, il massimo per chi ama i dettagli e le soluzioni ricercate.