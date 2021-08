Bordighera Summer Fun è entrato nel vivo!

L’estate nella città delle palme è entrata nel vivo con il Bordighera Summer Fun. Il programma di animazione e sport che sta coinvolgendo la città dal martedì alla domenica con un'offerta variegata di attività pensate per lo svago ed il divertimento di tutte le fasce d'età e che si protrarrà fino al 5 settembre. La rassegna ha trasformato la città di Bordighera in un vero e proprio “villaggio turistico”.

Ecco il programma completo:

https://www.bordighera.it/allegati/3001985_programma_summer_fun.pdf

Sport e animazione, svago, serenità e sicurezza sono i punti fermi che hanno guidato l’amministrazione comunale ad offrire a residenti e ospiti un programma denso e articolato, che coinvolge grandi e piccini. Dopo il successo delle ultime due edizioni la proposta è stata ulteriormente arricchita di appuntamenti per tutti coloro che amano l'outdoor e non solo, con il biking ed hiking (rete sentieristica di Montenero e percorsi che collegano la città e la prima collina, per diversi livelli di difficoltà e con meravigliose viste sulla costa); con il whale watching (santuario cetacei); con il tennis (il Bordighera Lawn Tennis Club 1878, primo tennis club in Italia, in centro città); con il parapendio; lo snorkeling; la vela; il surf ed il windsurf. Per gli amanti del fitness sono previste invece, attività di varia intensità, dalla ginnastica soft al pilates fino all’aerobic dance e al functional strong power.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito tranne che per alcuni, dove è obbligatoria la prenotazione.

Bordighera Summer Fun è una iniziativa finanziata e promossa dal Comune di Bordighera.

Per ulteriori informazioni, potrete recarvi direttamente presso l'Ufficio I.A.T. in Via Vittorio Emanuele (centro cittadino) o visitare la pagina online: https://www.bordighera.it/servizi/informazioni_e_accoglienza_turistica