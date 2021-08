Covid 19, il bollettino settimanale conferma la gravità della situazione nel PACA

Il comunicato dell’Agenzia Regionale della Salute della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur emesso ieri sera era attesa con ansia: il territorio è tra i più colpiti dalla quarta ondata di pandemia e la situazione ospedaliera non è delle migliori.

I dati che risultano dal bollettino sono considerati stabili rispetto alla settimana precedente “con una tendenza alla riduzione che merita di essere confermata la prossima settimana”.



La mortalità in regione resta elevata con 96 nuovi decessi negli ultimi 7 giorni, rispetto a 89 nella settimana precedente.



Il bollettino sottolinea la gravità della situazione relativa all’occupazione dei letti ospedalieri per le situazioni critiche, il che impatta sulla presa in carico di nuovi pazienti affetti da Covid o da altre patologie.



La situazione dei vaccini è quella del 79% della popolazione di età superiore ai 12 anni che ha ricevuto almeno una prima iniezione e del 69% che ha completato il ciclo.



Cresce (ma meno della media nazionale) in Regione il numero delle vaccinazioni tra i più giovani; in pochi giorni la popolazione trai 12 ai 17 anni risulta vaccinata al 45% con una dosa e al 27% con 2 dosi.



Nel Dipartimento delle Alpi Marittime risulta occupato l’89% dei letti in rianimazione (91% la media regionale) e i nuovi dec4essi nell’ultima settimana sono stati 29.



Sempre nel Dipartimento risultano attivi 87 focolai.

Il tasso di positività in regione è del 4,2%, mentre nel Dipartimento delle Alpi marittime è del 3,5%.



Il tasso d’incidenza calcolato su 100 mila persona (la soglia è 50) è di 524 in Regione e di 432 nel Dipartimento 06.



Alcuni pazienti ricoverati nelle Bouches-du-Rhône (Dipartimento di Marsiglia) sono stati trasferiti nella regione del Grand-Est.



Un'altra nota, sempre dell’Agenzia regionale della Salute del PACA, ricorda come l'85% dei ricoveri in terapia intensiva e il 79% dei ricoveri ospedalieri convenzionali riguardino persone non vaccinate e che attualmente, a Marsiglia presso AP-HM, il 95% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato contro il Covid-19.



A questo proposito è da segnalare come stia montando, anche sulle reti sociali, una forte polemica da parte di gruppi di persone vaccinate che indicano le difficoltà ad accedere alle cure a causa dell’epidemia che sta colpendo in forma grave soprattutto persone non sottoposte a vaccinazioni.



Sta nascendo un movimento opposto a quello che, di norma il sabato, occupa le strade delle principali città francesi con manifestazioni contro i vaccini e il pass sanitaire.



Un fenomeno questo da tenere sotto attenzione anche in previsione della ripresa scolastica e delle principali attività lavorative dopo la pausa estiva che potrebbe far crescere il numero degli episodi di infezione e quindi anche di ricovero.



Al fondo di questo articolo il comunicato dell’Agenzia Regionale della Salute della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur emesso ieri sera.