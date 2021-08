MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo 'sorbetto Bellini'

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la pesca

ricchissima di acqua, antiossidanti e sali minerali (tra cui spicca il potassio),costituisce un ottimo rinfrescante, dissetante naturale con proprietà diuretiche, drenanti e leggermente lassative. La vitamina C che offre in quantità generose è utile per rinforzare il sistema immunitario, mentre il suo beta-carotene aiuta le ossa, i denti e la pelle, ed è particolarmente prezioso per la “tintarella” estiva. Molto versatile in cucina, è ottima anche da consumare fresca, tal e quale.

SORBETTO “BELLINI”

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Tempi

25 minuti + 4 ore di congelamento



Ideale per…

l’aperitivo



Ingredienti (4 persone)

2 pesche(a polpa gialla)

60 g di zucchero di canna

100 ml di Prosecco

200 ml di acqua

1 cucchiaio di succo di limone

Procedimento

1.Pelate le pesche e frullatele con l’acqua e metà dello zucchero

2. Mettete il composto ottenuto in un pentolino e fate cuocere a fiamma dolce per 15 min.

3. Spegnate il fuoco e aggiungete il succo di limone e il restante zucchero

4.Lasciate raffreddare, quindi aggiungete il Prosecco

5. Versate il tutto in un contenitore e fate riposare in freezer per 4/5 ore, mescolando di tanto in tanto

6. Servite decorando il bicchiere con una fettina di pesca

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

Le pesche sono decisamente ricche di vitamina A, utile al nostro corpo per proteggere la pelle dai raggi UV: per aumentarne l’assorbimento, andrebbero tagliate e masticate bene. In questo caso, sono frullate, quindi riusciamo a usufruirne al meglio! Lo zucchero di cannaci consente di controllare le calorie totali, mentre il Prosecco – presente in quantità moderate – contribuisce al funzionamento dei vasi sanguigni unendo i suoi polifenoli a quelli delle pesche. Infine,la vitamina C del limone preserva il colore vivo del sorbetto, evitando l’ossidazione dei fenoli della frutta.

Se avanza?

Aggiungete dell’agar agar e scaldate in un pentolino per ottenere un gelée alla pesca!