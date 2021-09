Settembre in piscina al Camping delle Rose, offerte speciali e musica live domenica 5 e 12 settembre con Paolo Golini

L'estate al Camping delle Rose di Isolabona non è ancora finita. Per tutto il mese di settembre piscine e solarium rimarranno aperti al pubblico. Un servizio in sicurezza dedicato a chi vuole trascorrere una giornata di relax e benessere, immerso nella natura della Val Nervia e a pochi minuti di auto da Ventimiglia. L’accesso è garantito tutta la settimana dalle 10 alle 19. Gli ospiti possono usufruire di due piscine, un ampio solarium con lettini e zona ombra, docce calde gratuite, servizi e bar.

Proseguono a grande richiesta anche le serate di musica live e karaoke con l'artista Paolo Golini, che animerà il camping domenica 5 e 12 settembre dalle 20.30. Un segnale chiaro e deciso a tutta la provincia: gli eventi estivi continuano e sono aperti a tutti. Per accedere alle aree del camping non è obbligatorio il green pass.

Paolo Golini è un artista poliedrico, innovativo e di grande esperienza. Ogni anno è ospite in importanti località turistiche tra cui Viareggio, Montecatini, Abano, Chianciano, Salsomaggiore terme e tante altre. Dopo il successo dello scorso anno, Golini torna ospite del camping di Isolabona per una serata di musica e karaoke.

Successo anche per l'happy hour. Dalle ore 16 è possibile gustare un aperitivo a bordo piscina con ampia selezione di cocktail e piattino preparato sul momento. Il Camping delle Rose offre inoltre Wi-Fi gratuito, un parco giochi per i più piccoli, un ping-pong e un negozio di alimentari. Nei fine settimana le serate sono animate da musica live e karaoke: un'offerta completa sia per gli ospiti della struttura che per i giornalieri.

Dotato di ampi spazi all’aperto, il Camping delle Rose garantisce la massima sicurezza per i suoi ospiti. Tutte le aree comuni sono igienizzate secondo il protocollo sanitario e l’acqua delle piscine viene controllata ogni due ore, oltre ad avere una concentrazione di cloro a norma di legge.

Consapevoli del delicato momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria ed economica, il camping è voluto andare incontro ai propri ospiti presentando un listino prezzi alla portata di tutti.

- Ingresso giornaliero con sdraio: €7

- Ingresso giornaliero ridotto per bambini: €5

- Ingresso pomeridiano (dalle 16) con apericena: €10

Su richiesta, con un piccolo supplemento, sono disponibili anche i lettini. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata nei fine settimana.

Per informazioni: tel. +39.0184208130 (anche WhatsApp) | info@campingdellerose.eu. Via Provinciale, Isolabona (IM). www.campingdellerose.eu