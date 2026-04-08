Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di aprile 2026 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di aprile 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.



In particolare:

Cannes contro l’incivismo – Il senso civico, prima diga contro le inondazioni

Intervista – David Lisnard: «Per la nostra qualità della vita, dobbiamo affrontare con spirito positivo le sfide del XXI secolo»

Ambiente – Isole di Lérins: ancoraggi ecologici per preservare i fondali marini

Cultura – World AI Film Festival: l’intelligenza artificiale fa il suo cinema!



L’editoriale della redazione di Cannesoleil pubblicato sulla rivista di questo mese

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