Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di aprile 2026 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.
Il numero di aprile 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.
In particolare:
- Cannes contro l’incivismo – Il senso civico, prima diga contro le inondazioni
- Intervista – David Lisnard: «Per la nostra qualità della vita, dobbiamo affrontare con spirito positivo le sfide del XXI secolo»
- Ambiente – Isole di Lérins: ancoraggi ecologici per preservare i fondali marini
- Cultura – World AI Film Festival: l’intelligenza artificiale fa il suo cinema!
L’editoriale della redazione di Cannesoleil pubblicato sulla rivista di questo mese
Accordo maggiore
Ancoraggi
In questo numero di Cannes Soleil si parla di tutela dell’ambiente marino. Con il supporto dell’associazione SMILO, il Comune ha adottato dispositivi ecologici che non solo permettono alle imbarcazioni di ormeggiare lungo il canale tra le isole di Lérins senza impatti su fauna e flora, ma fungono anche da barriere artificiali, favorendo lo sviluppo della biodiversità.
In questo numero si parla anche della rielezione di David Lisnard, il sindaco più votato tra le città medie e grandi di Francia; del suo programma, del suo amore per la città, del suo lavoro e dei suoi impegni; della sua visione al tempo stesso sociale, orientata alla sicurezza, ambientale, economica, culturale, sportiva, concreta, rispettosa, innovativa e intergenerazionale per Cannes e i suoi abitanti.
In entrambi i casi, si tratta di ancoraggi. E non di ancoraggi qualsiasi. Un sostegno resistente e affidabile, capace di reggere alle raffiche e alle tempeste; ma anche un sostegno protettivo, innovativo e duraturo. «Abbiamo sempre un’ancora che tiene salda finché non siamo noi stessi a spezzarla: è il senso del dovere», ha scritto Turgenev.
A Cannes, gli ancoraggi sono saldamente fissati da e per l’interesse generale. Una base imprescindibile, portatrice di fiducia… e di futuro!
La redazione
Al fondo di questo articolo è inserito il numero di aprile 2026.