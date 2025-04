Il primo ambasciatore della Repubblica di Guinea a Monaco presenta i punti di forza economici del suo Paese

Cogliendo l'opportunità del suo accreditamento nel Principato, una prima per il suo paese, S.E. Senkoun Sylla, Ambasciatore della Guinea a Monaco ha presentato i vantaggi economici del suo paese in occasione di un Business Lunch offerto dalla Sig.ra Francine Grail, Console onorario della Guinea a Monaco organizzato con il MEB venerdì 4 aprile allo Yacht Club di Monaco.

I legami del Principato con l'Africa, già molto forti, hanno raggiunto una nuova tappa con il primo accreditamento di un ambasciatore della Repubblica di Guinea a Monaco. In questa occasione, il Console Onorario di Guinea a Monaco, Francine Grail, ha invitato i membri del MEB a scoprire le risorse economiche di questo paese francofono dell'Africa occidentale con il sostegno del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione del Governo del Principato.

Popolata da oltre 14 milioni di abitanti, la Repubblica di Guinea ha registrato un'attività importante negli ultimi anni con un tasso di crescita che si è attestato al 6% su base annua nel terzo trimestre del 2024, riuscendo però a contenere il suo tasso d'inflazione al 4,7% nello stesso periodo. A medio termine, l'attività economica dovrebbe continuare ad accelerare (5-6% all'anno tra il 2025 e il 2028), grazie al settore minerario in piena espansione.

Un futuro che Senkoun Sylla ha precisato con l'attuazione del programma Simandou 2040, una visione di sviluppo sostenibile e responsabile per i prossimi 15 anni.

L'Ambasciatore ha poi ceduto la parola al suo Consigliere economico, il Sig. Abdoulaye Keita, che ha evocato il suo paese come una "vera e propria terra di opportunità con un potenziale economico diversificato, (che) sta entrando in una nuova fase della sua trasformazione grazie ad un accesso al mercato senza pari e ad una fiscalità attraente.

M. Keita ha evidenziato i settori di attività promettenti per gli investitori. A partire dall'agricoltura, che gode di una notevole possibilità di sviluppo grazie al suo clima favorevole e ad un'importante superficie non sfruttata.

La Guinea vuole anche accelerare l'industrializzazione con, ad esempio, il progetto di costruzione di otto raffinerie di allumina entro il 2030, un'iniziativa che implica un'amplificazione delle capacità energetiche del paese che non manca di risorse (petrolio, idroelettrico, solare...).

Infine, l'accento è stato posto sul potenziale turistico, ricco di un notevole patrimonio naturale propizio all'ecoturismo e di un litorale ancora in gran parte selvaggio.

In breve, un paese da scoprire per le imprese che desiderano sviluppare i loro affari in Africa occidentale, il Club degli imprenditori monegaschi in Africa era rappresentato dal suo presidente Frédéric Geerts. Sono stati stabiliti contatti preziosi in occasione di questo evento che dovrebbe dare un nuovo impulso alle relazioni economiche tra la Repubblica della Guinea e Monaco.