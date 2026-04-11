Carnet de voyage, guida turistica settimanale: Malta (Foto)

Sebbene sia il paese più piccolo d’Europa per superficie, Malta compensa con una straordinaria concentrazione di attrazioni turistiche, una cultura vivace ed esperienze autentiche.

La sua capitale, Valletta, non è solo il centro amministrativo, ma anche il cuore culturale dell’isola: una città inserita nel patrimonio UNESCO, rinomata per la sua architettura barocca e le sue strade ricche di storia, dove si intrecciano influenze culturali italiane, arabe e britanniche.

La Triton Fountain è una fontana iconica situata all’ingresso di Valletta, celebre per il suo design modernista, in cui tre tritoni in bronzo sostengono una grande vasca circolare, simbolo della forza e del profondo legame di Malta con il Mar Mediterraneo.



Periodo migliore per visitare Malta

Malta gode di un clima mediterraneo mite, con estati calde e inverni temperati. I periodi migliori per esplorare l’isola sono:

Primavera (aprile – giugno)

Autunno (settembre – ottobre)

In questi mesi, le temperature sono ideali per visitare l’isola e il flusso turistico è più contenuto, offrendo un’esperienza più autentica e rilassata.

Valletta – capitale di storia e arte

A Valletta scoprirai un vero museo a cielo aperto. Tra le attrazioni principali:

St. John's Co-Cathedral – celebre per i suoi interni opulenti e per il capolavoro di Caravaggio, la Decollazione di San Giovanni Battista.

Il pavimento della cattedrale è uno dei più straordinari al mondo: un vasto mosaico funerario realizzato in marmo policromo, composto da circa 400 lastre dedicate ai cavalieri dell’Ordine. Ogni lastra è decorata con stemmi, simboli e iscrizioni in latino che raccontano la vita, l’onore e le imprese dei cavalieri commemorati.

Grandmaster's Palace – antica residenza dei Cavalieri di San Giovanni.

Per approfondire la storia dell’isola, meritano una visita anche alcuni musei fondamentali, come il National Museum of Archaeology, il MUŻA – National Community Art Museum e la Palace Armoury, una delle più grandi collezioni di armi e armature d’Europa, che testimonia la potenza militare dei Cavalieri di San Giovanni.

Le strade strette, gli edifici in pietra dorata e l’atmosfera elegante trasformano ogni passeggiata in un viaggio nel passato.

Mdina – la città del silenzio

Mdina, conosciuta come la “Città del Silenzio”, è un gioiello medievale fortificato dove il tempo sembra essersi fermato:

Vicoli stretti e lastricati

Imponenti mura in pietra

Un’atmosfera misteriosa e contemplativa

Esplorare Mdina significa vivere un’esperienza autentica del Medioevo, completamente diversa dall’energia vibrante della capitale.

I templi megalitici – misteri della preistoria

Malta ospita alcune delle strutture più antiche al mondo. Tra le più impressionanti:

Ħaġar Qim

Mnajdra



Questi templi, costruiti migliaia di anni prima delle piramidi egizie, rappresentano testimonianze straordinarie delle civiltà preistoriche.

Gozo – il paradiso naturale di Malta

A breve distanza in traghetto si trova Gozo, un’isola più tranquilla e verde, perfetta per chi cerca relax.

Qui troverai:

Spiagge spettacolari

Paesaggi naturali mozzafiato

Un’atmosfera autentica e meno affollata

Le spiagge più belle di Malta

Malta è famosa per le sue spiagge e le acque cristalline:

Golden Bay – sabbia fine e tramonti spettacolari

Mellieha Bay – ideale per famiglie

Blue Lagoon (Comino) – acqua turchese incredibile

Ramla Bay (Gozo) – sabbia rossastra e acqua calda, tra le più particolari della regione

Attività ed esperienze

Grazie alle acque limpide e ricche di vita marina, Malta è perfetta per:

snorkeling

immersioni subacquee

crociere intorno alle isole

I tour guidati permettono di scoprire la storia affascinante dell’isola, mentre i mercati locali offrono prodotti tradizionali autentici: pesce fresco, frutta e verdura di stagione dal gusto intenso e naturale.

La cucina maltese – sapori autentici del Mediterraneo

La cucina maltese riflette la posizione strategica dell’isola nel Mar Mediterraneo ed è influenzata dalle tradizioni italiane, soprattutto siciliane; arabe e britanniche. Il cibo di Malta nasce da una cucina povera, fondata su ingredienti semplici e facilmente reperibili come pane, legumi, ortaggi e pesce locale, che nel tempo sono stati trasformati con creatività in piatti ricchi di sapore e profondamente legati alla tradizione dell’isola.

Prima di immergerci nei sapori autentici della cucina maltese e nelle sue specialità più rappresentative, immaginate di concludere una giornata perfetta: magari dopo aver passeggiato tra le barche variopinte di Marsaxlokk o dopo un’escursione in mare verso la suggestiva Blue Lagoon. A quel punto è inevitabile: vi verrà fame. Ma quali sono i piatti da provare a Malta?

10 specialità maltesi da scoprire:

1. Ftira Tipica - soprattutto dell’isola di Gozo, la ftira è una sorta di focaccia che può ricordare la pizza, ma con un impasto più consistente arricchito da patate. Viene farcita in vari modi ed è perfetta sia come pasto veloce sia come piatto unico.

2. Bigilla - questa crema tradizionale è preparata con fave secche, olio d’oliva, aglio e aromi. Dal gusto deciso, è spesso servita come antipasto insieme a pane locale e formaggi freschi, ed è ancora oggi molto legata alla cultura popolare.

3. Stuffed Calamari - i calamari ripieni sono molto diffusi anche a Malta. Il ripieno include i tentacoli tritati, pangrattato, formaggio, erbe aromatiche e talvolta acciughe. Una pietanza saporita e versatile, adatta anche a chi non ama particolarmente il pesce.

4. Qassatat - questi piccoli involucri di pasta possono essere fritti o cotti al forno e contengono ripieni come ricotta o piselli. Sono ideali come snack o come piatto leggero e, nonostante il nome, non sono dolci.

5. Timpana - un piatto ricco e sostanzioso: pasta condita con ragù di carne, pancetta, pomodoro e formaggio, racchiusa in un involucro di pasta e cotta al forno. Una vera bomba calorica, perfetta dopo una lunga giornata.

6. Aljotta - questa zuppa di pesce è preparata con varietà locali di piccole dimensioni, arricchita con aglio, cipolla, pomodori ed erbe aromatiche. Un piatto profumato e ideale per chi ama i sapori marini.

7. Pastizzi - uno degli snack più popolari dell’isola: piccoli fagottini di pasta sfoglia ripieni di ricotta, piselli o altri ingredienti. Croccanti fuori e morbidi dentro, sono perfetti per uno spuntino veloce.

8. Imqaret - dolcetti fritti ripieni di datteri, spesso serviti con zucchero a velo o accompagnati da gelato. Sono facilmente reperibili nei mercati e nelle bancarelle di street food.

9. Stuffat tal-Fenek - lo stufato di coniglio è uno dei piatti più iconici della cucina maltese. La carne viene marinata nel vino e cotta lentamente con verdure ed erbe, fino a diventare tenerissima e saporita.

10. Qagħaq tal-għasel - un dolce tradizionale a forma di anello, tipico delle festività. È farcito con una miscela di zucchero, agrumi e spezie, e viene spesso gustato con tè o vino.

I mercati locali e i ristoranti tradizionali offrono un’esperienza autentica, dove la freschezza degli ingredienti è fondamentale: pesce pescato in giornata, verdure di stagione e olio d’oliva dal sapore intenso.

Architettura e simboli di Malta

Un elemento distintivo dell’architettura maltese sono i tradizionali balconi in legno, chiusi, colorati e finemente decorati.

Conferiscono agli edifici un fascino unico e rappresentano uno dei simboli più riconoscibili del paesaggio urbano dell’isola.

Un altro simbolo fondamentale è la Croce Maltese, associata ai Cavalieri di San Giovanni. È caratterizzata da otto punte, ognuna delle quali rappresenta valori come:

lealtà pietà sincerità coraggio gloria e onore disprezzo della morte solidarietà verso i poveri e i malati rispetto per la Chiesa

È un potente simbolo dell’identità e della tradizione nazionale.

Trasporti e mobilità

Malta dispone di un sistema di trasporto ben organizzato:

autobus efficienti, con biglietti acquistabili a bordo o tramite app,

taxi disponibili in tutta l’isola,

traghetti veloci verso Gozo e altre destinazioni.

Questo sistema consente di spostarsi facilmente ovunque.

Quanto tempo restare a Malta?

Per vivere appieno questa destinazione, è consigliato un soggiorno di almeno una settimana, così da esplorare sia le principali attrazioni sia i luoghi meno conosciuti.



Malta è una destinazione completa: storia, cultura, natura, cucina buona e relax in un unico luogo. Una volta arrivato qui, capirai subito perché così tanti visitatori scelgono di tornare.

La destinazione Malta non è solo una vacanza — è un’esperienza che resta con te, lasciando un’impressione che va oltre il semplice viaggio.