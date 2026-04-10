Incontri alla Médiathèque intercommunale di Saint-Jean-Cap-Ferrat: sei appuntamenti gratuiti tra aprile e giugno 2026

La Médiathèque intercommunale di Saint-Jean-Cap-Ferrat organizza “Bébés Lecteurs”, una serie di appuntamenti aperti al pubblico tra aprile e giugno 2026. Gli incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale, sempre di mercoledì, a partire dalle ore 10.

Le date previste sono le seguenti: 8 e 29 aprile, 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno 2026. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, offrendo così un’opportunità accessibile a un ampio pubblico interessato a partecipare alle attività proposte dalla struttura.

È consigliata la prenotazione, da effettuare contattando direttamente la Médiathèque intercommunale di Saint-Jean-Cap-Ferrat al numero 04 93 76 44 50.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale della mediateca, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la fruizione delle attività da parte della comunità locale.