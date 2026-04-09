Sapori d’Italia in Costa Azzurra: tre giorni tra gusto, tradizioni e show cooking a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Per un intero fine settimana, la Costa Azzurra si veste di tricolore e celebra l’eccellenza enogastronomica italiana.

Dal 10 al 12 aprile 2026, la città di Saint-Jean-Cap-Ferrat ospita l’evento “Mercato & Gastronomia Italiana”, un appuntamento dedicato ai sapori autentici del Bel Paese.



Organizzata in collaborazione con la Chambre de Commerce Italienne e con l’Associazione Italiana Cuochi, la manifestazione porterà sulla penisola azzurra un vero e proprio mercato italiano, con una quindicina di espositori provenienti da sette regioni: Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Puglia e Veneto.





Protagonisti saranno i prodotti tipici: vini, oli extravergine d’oliva, pasta artigianale, formaggi, mozzarella di bufala, tartufi e numerose altre specialità regionali. I visitatori potranno degustare piatti tradizionali direttamente sul posto oppure acquistare dai produttori, in un’atmosfera conviviale animata da musica dal vivo e spazi dedicati al relax.



Ricco anche il programma di eventi collaterali: dimostrazioni culinarie, show cooking, laboratori di cucina dolce e salata (sia al mattino che nel pomeriggio), conferenze dedicate alla cultura gastronomica italiana, giochi a premi e concerti live.



L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 10 aprile alle 18.30, con un aperitivo accompagnato da un buffet di specialità italiane. L’evento sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito: venerdì dalle 17 alle 21, mentre sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 21.





La cornice sarà quella del Théâtre sur la Mer, location simbolo di Saint-Jean-Cap-Ferrat, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per eventi tematici di successo.

Dopo iniziative consolidate come il mercato alsaziano autunnale e quello del tartufo invernale, la cittadina rafforza così il proprio legame con l’Italia, puntando a rendere questo appuntamento un evento fisso del calendario.



Un’iniziativa che celebra non solo la cucina, ma anche l’amicizia e gli scambi culturali tra Francia e Italia, all’insegna del gusto e della tradizione.





