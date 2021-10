Collection Nahmad è la nuova mostra del Museo Picasso di Antibes sino al 31 ottobre

Il Museo Picasso offre un’esperienza unica: al primo piano sono presentate dieci opere magistrali di una delle collezioni private più importanti del mondo, la collezione Nahmad: nove famosi dipinti di Pablo Picasso, dal 1905 al 1971, e una tela del 1954 di Mark Rothko di fronte al Concerto di Nicolas de Staël.

Ogni stanza è allora lo scenario di un singolo motivo di meditazione, o di un dialogo sottile, per offrire le condizioni ottimali allo sguardo che, senza esitazione e senza dover scegliere, si posa sul quadro per meglio vederlo e sentirlo. Più che una mostra, un’installazione nello spazio mutevole delle gallerie del museo, per un incontro originale tra un’opera e un’architettura, un viaggio insolito in dieci tappe per condividere l’esatta bellezza di questi quadri.