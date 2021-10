Suggerimenti utili per gadget aziendali da regalare a dipendenti e clienti

Negli ultimi tempi, la modalità di acquisto di gadget aziendali per dipendenti o clienti è progressivamente migliorato in quanto ci sono molte aziende disponibili sul territorio che se ne occupano, ma anche siti specializzati online da cui si può acquistare in pochi click. La vera sfida sta nella selezione dei gadget giusti. Di solito i vasti cataloghi con migliaia di articoli favoriscono la scelta per chi ha le idee abbastanza chiare ma confondono gli altri. Si rischia così di “andare sul sicuro” acquistando gadget aziendali banali e già visti. Ecco allora alcune linee guida che ti aiuteranno a fare chiarezza.

Accertati dei gusti e delle esigenze del tuo target

Ogni azienda ha il proprio gruppo di dipendenti o clienti e nessuna singola risorsa avrà le stesse esigenze. I loro bisogni e desideri potrebbero differire completamente. Quando pensi di fare gadget aziendali, è meglio eseguire un sondaggio preliminare per conoscere gli interessi comuni dei dipendenti e poi decidere il tipo di gadget aziendale da regalare. In questo modo, ottieni molta più soddisfazione e riconoscimento.

Considera le differenze della tua platea

Se hai una platea di persone molto variegata per etnie e gusti sessuali, attenzione a non urtare la sensibilità della tua platea. Talvolta per essere molto originali e divertenti si rischia di offendere una fetta di clienti o dipendenti e questo è ovviamente da evitare.

La qualità è importante

I gadget aziendali che deciderai di regalare rifletteranno la reputazione e lo stato della tua azienda. Quindi è meglio evitare regali di bassa qualità, con una breve durata nel tempo. Il goal è omaggiare qualcosa che i dipendenti o i clienti riescano ad apprezzare nel tempo. Basta avere le idee chiare sul budget da spendere e raccogliere delle campionature da più fornitori prima di fare l’acquisto definitivo.

Attenzione al packaging

L’occhio vuole la sua parte. Attenzione ad impacchettare bene i gadget aziendali che omaggerete, magari aggiungete dei messaggi personalizzati o, se la quantità di articoli è davvero grande, optate per un messaggio unico che trasmetta valore e arrivi dritto al cuore delle persone. In questo periodo di distaccamento obbligato dalla pandemia, sarà sicuramente apprezzato.

Scegli gadget facili da usare

I gadget aziendali che regali devono essere facilmente utilizzabili. Articoli come orologi, cravatte, portapenne, tazze, ombrelli, ecc. sono tipologie adatte a questo scopo. Talvolta capita di ricevere un regalo originale ma poi nella praticità di tutti i giorni non si riesce ad utilizzare. A quel punto solitamente si accantona, si regala a sua volta o si butta via. Per evitare questo, pensate a come utilizzereste voi quell’oggetto nella vostra quotidianità: se la risposta è soddisfacente avete raggiunto il vostro obiettivo.