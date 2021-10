Il Commissario San–Antonio e la Belle Époque, due mostre nelle biblioteche di Nizza

Diverse mostre impreziosiscono le biblioteche municipali di Nizza.

Alla Bibliothèque Louis Nucéra, fino al 20 novembre, può essere visitata la mostra “Bouge ton pied que je voie la mer. San-Antonio débarque à Nice”.

In occasione del centenario della nascita di Frédéric Dard (29 giugno 1921 - 6 giugno 2000), la Biblioteca Louis Nucéra ospita la mostra "Muovi il piede che vedo il mare, San-Antonio sbarca a Nizza".

La mostra è in sinergia col weekend cinematografico Dard proposto dalla Cinémathèque de Nice e illustra la vita e l'opera di Frédéric Dard, il suo rapporto con la 7a Arte per la quale ha adattato molti dei suoi romanzi, ma anche con Nizza, attraverso il mondo del carnevale di San-Antonio, leggendario commissario di polizia.

La mostra ospita manoscritti, manifesti, documenti d'epoca, oltre alla mitica macchina da scrivere dell'autore!



In contemporanea la Bibliothèque Romain Gary propone, fino al 13 novembre, la mostra: “Proust et la Belle Époque par Stéphane Heuet”.

In occasione del 150° anniversario della nascita di Marcel Proust, la Biblioteca Romain Gary accoglie l'illustratore e sceneggiatore Stéphane Heuet che, dal 1998, si dedica all'adattamento a fumetti di “A la recherche du temps perdu”.

Al 22 settembre, Proust en BD comprende i primi due cicli dell'opera di Marcel Proust e comprende 10 volumi (ed. Delcourt). I fumetti di Stéphane Heuet sono studiati nelle scuole superiori e nelle università e sono stati tradotti in 29 lingue.

Sono esposte tavole originali prodotte da Stéphane Heuet oltre a una serie di documenti che evidenziano l'importante lavoro di ricerca che ha portato al disegno finale: disegni e schizzi, mescolati a foto e documenti che evocano Proust.



La Bibliothèque Louis Nucéra si trova a Nizza in Place Yves Klein 2;

La Bibliothèque Romain Gary si trova a Nizza in Boulevard Dubouchage 21 bis.