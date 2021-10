Ottobre, bellezza e benessere in rosa alla Farmacia Internazionale di Bordighera

Ben cinque giornate di bellezza nei prossimi 15 giorni presso la nota Farmacia del centro della città di Bordighera.

L’autunno sta arrivando ed è il momento di riscoprire come prendersi cura della propria bellezza durante la nuova stagione. La Farmacia Internazionale di Bordighera ha organizzato una serie di eventi in rosa per permettere a tutte le clienti di avere l’opportunità di scoprire qualcosa di più sulla propria pelle, di provare le novità della stagione ed approfittare di una serie di offerte imperdibili. La stretta collaborazione con le migliori ditte di cosmetici specializzati ha permesso di coordinare una serie di giornate di consulenza particolarmente articolata e che soddisfa le esigenze di ogni cliente. Tutte le giornate sono completamente gratuite per le clienti e la partecipazione è libera: chiunque potrà partecipare ed apprezzare la qualità dei prodotti o semplicemente raccogliere un prezioso consiglio, chi invece vorrà acquistare i prodotti potrà approfittare di condizioni speciali per l’occasione.

La prima delle giornate sarà martedì 19 ottobre, con l’importante partecipazione della ditta Korff Milano: la Beauty Specialist presenterà alle clienti i nuovi prodotti e, su prenotazione, mezzora di consulenza gratuita dedicata.

La seconda giornata sarà dedicata alla maison parigina Caudalie, giovedì 21 ottobre: avrete l’occasione di perdervi tra i profumi floreali e le texture vellutate della linea rinnovata ed anche per questa occasione potrete prenotare mezzora di benessere totalmente dedicata a voi e ricevere un fantastico omaggio.

Il gran finale sarà un trittico di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 ottobre: la farmacia ospiterà per la prima volta un podio di tre giorni dell’esclusivo brand francese Darphin: per tutte e tre le giornate sarà a disposizione delle clienti la Beauty Consultant, occasione da non perdere per scoprire l’incredibile qualità di questi prodotti o anche in questo caso approfittare dell’appuntamento di mezzora messo gratuitamente a disposizione dalla farmacia.

Non resta che prendere l’agenda e chiamare la farmacia per riservare una mezzora speciale, o perché no più di una. Si può prenotare su whatsapp al numero 379-1909052 oppure telefonando al numero 0184-261409. Chi non riuscisse a riservare una sessione di consulenza personalizzata potrà comunque recarsi presso la farmacia durante queste giornate e scoprire le condizioni speciali dedicate e ricevere i graditi omaggi che sono stati organizzati per l’occasione.