Farmacia Internazionale di Bordighera: un evento unico ed imperdibile dedicato alla bellezza in rosa

Alla Farmacia Internazionale di Bordighera sarà allestito un podio speciale per l’occasione, dove le clienti troveranno a disposizione la Beauty Consultant della nota ditta specializzata in cosmetici e botanicals esclusivi per la cura della pelle. Oltre alla possibilità di prenotare mezzora di consulenza gratuita (telefonando al numero 0184-261409 oppure su whatsapp al 379-1909052), tutte le clienti potranno approfittare di una scontistica speciale e dedicata.