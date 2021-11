Torna a Monaco la giornata dei 'Nasi Rossi' con Les enfants de Frankie: confermato il 6 dicembre

Con l'alto patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, torna il 6 dicembre, la Journée Monégasque des Nez Rouges la giornata dei nasi rossi giunta quest'anno alla sua 16^ edizione: un nuovo momento benefico a sostegno dei bambini malati e sfavoriti a Monaco e in tutta la regione PACA.

Il 6 dicembre non è scelto a caso: in questa data cade la festa di Saint Nicolas, Santo Patrono dei bambini. Per contribuire alla raccolta fondi sarà possibile acquistare un 'naso rosso' (come quello dei clown) al simbolico przzo di 2 euro : i nasi rossi a Montecarlo vengono, il pù delle volte, affissi alle antenne radio delle automobili.

Dove e quando acquistarlo? a Monaco: negli uffici postali, nelle farmacie e nei tabacchini/edicole sino al 6 dicembre.Oppure contattando Les enfants de Frankie

Tél : +377 93 300 800 Fax : +377 93 300 801

http://www.frankiemonaco.org