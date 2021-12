Il Café de Turin nel mirino dei servizi finanziari: arresti e amministrazione giudiziaria, ma continua a funzionare regolarmente

Il Café de Turin in Place Garibaldi

Ostriche e frutti di mare continuano ad allietare i palati dei tanti buongustai che affollano il Café de Turin in Place Garibaldi a Nizza, ma l’atmosfera non è più la stessa.

La società che ne detiene la proprietà è da tempo in amministrazione giudiziaria e i dipendenti sono scesi da 70 a 40 ed ora tre persone sono state poste agli arresti dall’autorità giudiziaria che ha anche chiesto la carcerazione cautelare per una di queste e sarà il giudice delle libertà a decidere.



A finire nel mirino, dopo una serie di verifiche e si perquisizioni da parte della Brigade Financière sono stati il manager, la sua compagna e un collaboratore.

Secondo l’accusa sarebbero colpevoli di una serie di reati finanziari che vanno dall’abuso dei beni aziendali, al falso, al riciclaggio oltre all’ostacolo all'azione del “commissaire aux comptes”.



Già nel 2014 gli allora dirigenti del Café de Turin erano stati processati per evasione fiscale, ora si trova nuovamente in amministrazione giudiziaria con il personale dimezzati e non rosee prospettive all’orizzonte.



Unico dato positivo: cozze, ostriche, crostacei e frutti di mare continuano ad essere serviti ad una clientela che apprezza la varietà dell’offerta e l’indubbio richiamo di uno dei locali storici della città.



Il Café de Turin si trova in Place Garibaldi, sotto i portici che confinano con la Vieux Nice e fu aperto nel lontano 1908.