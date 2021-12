Gli eventi di Natale a Villeneuve-Loubet sino al 30 dicembre

Sino al 30 dicembre, l'intrattenimento di Natale a Villeneuve-Loubet ti aspetta con la tua famiglia nel cuore del villaggio e in riva al mare. Diversi mercatini di Natale, spettacoli, merende dell'Avvento per bambini, il cinema di Natale, un grande concorso di luci e sorprese da non perdere!

E la maggior parte dell'intrattenimento è gratuita al 100%!

Ecco il programma dettagliato degli eventi:

Sino al 15 dicembre: Marché aux santons

Domenica 12 dicembre: Marché de noël et chorale

Giovedì 16 dicembre :

– Repas à thème du CCAS

– Distribution colis de Noël

– Tournée du père Noël

Venerdì 17 dicembre:

– Spectacle de clôture des goûter de l’avent

– Théâtre « on purge bébé »

Sabato 18 dicembre :

– Remise des prix concours « j’illumine ma ville, j’illumine ma vie »

– Spectacle enfants « le costume du père noël »

Domenica 19 dicembre :

– Bain de noël

– Marché de noël et chorale en scène

– Concert de noël

– Remise des prix concours « j’illumine ma ville, j’illumine ma vie »

Martedì 21 dicembre :

– Théâtre jeune public « 3 z’histoires pour les touts petits »

– Lectures apéritives

– Théâtre ados et adultes Nuits du Loup

mercoledì 22 dicembre :

– Cinéma famille

Giovedì 23 dicembre :

– Chasse au trésor

Martedì 28 dicembre :

– Théâtre jeune public « noël pop »

– Lectures apéritives

– Théatre ados et adultes Nuits du Loup

Giovedì 30 dicembre : Spectacle jeune public « Miss Bubulle »

Per maggiori informazioni guardate nel file allegato.