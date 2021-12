Nuovi collegamenti ferroviari per Nizza: in treno a Barcellona, Strasburgo, Metz e Bordeaux

Nizza rientra alla grande nell’accordo internazionale stretto tra Francia, Svizzera, Austria e Germania relativo alla competizione con le linee aeree low cost.

Dopo il notturno tra Nizza e Parigi, altre tratte ferroviarie “importanti” e ad alta velocità verranno attivate per collegare la capitale della Costa Azzurra con mete di rilievo.



Saranno avviate le procedure per affidare la gestione dei seguenti collegamenti ferroviari: Nizza – Barcellona, Nizza -Strasburgo - Metz e Nizza - Bordeaux.

Collegamenti veloci in grado di rivelarsi concorrenziali con quelli aerei ed anche di diminuire in modo sensibile l’inquinamento.



La Francia sta, infatti, privilegiando per gli spostamenti interni anche a medio raggio il treno all’aereo, rendendone concorrenziali i costi con quelli contenuti applicati da alcune compagnie private.



I collegamenti con Barcellona, Strasburgo, Metz e Bordeaux saranno operativi entro il 2030, in regola con il rispetto del piano di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.