Nizza ospiterà due tappe del campionato francese di videogiochi. Un’enorme opportunità turistica e di sviluppo (Video)

Nizza ospiterà all’Acropolis, nel prossimo mese di febbraio, una tappa della più importanti manifestazione di e-sport: si tratta del campionato francese di League of Legends .

Si tratta di un torneo, seguitissimo attraverso il web e programmi televisivi dedicati, che impegna i massimi esperti dei videogiochi professionali.

Il 2 e 3 febbraio, le 12 più grandi squadre francesi (Vitality, Karmine Corp, Misfits Premier, BDS, Gamers origins, LDLC OL, GameWard, Solary, Mirage Elyandra e Oplon) si sfideranno virtualmente, ma con il pubblico presente, affrontandosi nel Centro Congressi dell’Acropolis.

Gli appassionati potranno così conoscere, vedendoli di persona impegnati nelle sfide, i maggiori campioni di videogiochi.

Sono in programma 5 competizioni al giorno, per un tortale di 10 gare.

Per dare un’idea di quanto sia seguita la manifestazione, lo scorso anno la finale, disputata nel mese di agosto e vinta da Misfit Premier contro Karmine Prod, ha battuto ogni record ed ha fatto registrare su internet 40 milioni di visualizzazioni .

Il campionato LFL viene trasmesso in tutto il mondo, in particolare tramite il canale Twitch OTP e le gare che saranno disputate a Nizza il 2 e 3 febbraio 2022 saranno tutte trasmesse in diretta.

Questo il commento del Sindaco, Christian Estrosi: “Per due giorni, i concorrenti della LFL si sfideranno dal vivo a Nizza, per questo grande evento, tanto atteso nel mondo dell’e-sport. Nizza diventerà così la prima città ad ospitare due serate LFL consecutive e accolgo con favore questa scelta degli organizzatori. Questo dimostra, ancora una volta, l'attrattività di Nizza e la sua capacità di ospitare eventi innovativi di fama internazionale come il campionato francese di League of Legends che sarà anche trasmesso in televisione su Twitch, la più grande piattaforma di video live al mondo.

Ulteriore prova, se necessario, della dinamicità del nostro territorio e di quanto sia all'avanguardia la nostra smart city, chiamata ad ospitare grandi competizioni e-sport.

Questa è un'opportunità per attirare appassionati, ma anche imprese, per creare posti di lavoro e per ospitare corsi di formazione legati all'industria dei videogiochi e dell’e- sport".