Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Frédérick Sigrist" - Théâtre du Tribunal

Dal 30 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Bain du jour de l'an

Sabato 1° gennaio 2022 ore 11,30

Plage de la Salis



Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Concert du nouvel an

Concert du nouvel an

Le 1 Janvier

À Palais des Congrès

Catégories: Musique, Classique, Concerts, Tout public

Mots clés: Concert, Tout public, Musique



Concert du Nouvel An

Sabato 1° gennaio 2022 ore 16

Palais des Congrès



CANNES

CRÈCHES AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 8 gennaio 2022

Horaire(s) :

- 8 janv. 2022 de 15h à 18h

- 3 janv. 2022 de 15h à 18h

- 5 janv. 2022 de 15h à 18h

Association Moulin Forville - Musée Victor Tuby



SPECTACLE Danse IRISH CELTIC

Le chemin des légendes

Da venerdì 31 dicembre 2021 a sabato 1° gennaio 2022

Horaire(s) :

- Vendredi 31 : 20h30

- Samedi 1er : 16h

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONCERT DU NOUVEL AN

Concert symphonique

Domenica 2 gennaio 2022 ore 17

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE FEU D'ARTIFICE DU NOUVEL AN

Venerdì 31 dicembre 2021 (a rischio annullamento)

Minuit

Bie de Cannes, La Croisette, Cannes



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Madame Fraize

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



MENTON

Noël à Menton

Fino al 2 gennaio 2021

Programma integrale su www.menton.fr/noel



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 31 dicembre 2021 e domenica 2 gennaio 2022 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



MENTON - CONCERT DU NOUVEL AN

Sabato 1° gennaio 2022 ore 17

Orchestre Philharmonique du Piémont Direction : Paul-Emmanuel Thomas

P.I. Tchaïkovski, Suite symphonique du Lac des Cygnes (extraits)

C. Saint-Saëns, Bacchanale (extraite de Samson et Dalila)

J. Strauss Die Fledermaus, ouverture

J. Strauss Valse Danube bleu

G.Bizet Farandole extraite de l’Arlésienne

J. Offenbach, Barcarolle extraite des Contes d’Hoffman

A. Dvorák, Danse slave n°8 op 42

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Lunedì 3 gennaio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 3 gennaio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 3 gennaio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 4 gennaio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Martedì 4 gennaio 2022 ore 15

Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée : le Jardin de l'Impérial

Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 10

Avenue de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



EXPOSITION "SIRIUS" DE CHRISTELLE ESPERTO

Fino all’8 gennaio 2022

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Village de Noël

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Village de Noël sur le thème "Noël au Canada" organisé par la Mairie de Monaco

Port de Monaco

Port Hercule



Piano Paradiso

Giovedì 30 dicembre 2021 ore 20,30, Venerdì 31 dicembre 2021 ore 20,15 e 22,30 (réveillon), Sabato 1° gennaio 2022 ore 20,30 e domenica 2 gennaio 2022 ore 16,30

"Piano Paradiso" de Alain Bernard et Gil Galliot

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Casse-Noisette Compagnie

Giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021 ore 19,30, domenica 2 gennaio 2022 ore 15 e da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 2022 ore 19,30

Représentations chorégraphiques : "Casse-Noisette Compagnie" de Jean-Christophe Maillot par La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Rudolph

Giuvedì 30 dicembre 2022 ore 16,30

"Rudolph" de Laura Chiche et Julie Duquenoÿ avec Laura Chiche et Jo Zeugma

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 dicembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco -

Villa Sauber17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Le Père Noël est une ordure

Fino al 30 dicembre 2021

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Chat en Poche

Fino al 31 dicembre 2021

Théâtre National de Nice

Horaires :20:00 mardi et mercredi. 19:30 jeudi. 21:00 vendredi.

Promenade des Arts



Le Père Noël est une ordure

Fino al 30 dicembre 2021

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Don Quichotte

Fino al 31 décembre 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

Ballet Don Quichotte sur la scène de l’Opéra de Nice. Ballet Nice Méditerranée - Chorégraphie Eric Vu-An - Musique Ludwig Minkus - Orchestre Philharmonique de Nice - Direction musicale Léonard Ganvert.

don-quichotte

Avec l’Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Léonard Ganvert.

Avec la participation exceptionnelle d’Éric Vu-An.

Horaires:20:00 : 23 décembre. 15:00 : 24 et 26 décembre. 20:00 : 28 et 29 décembre. 20:00 : 30 décembre. 15:00 : 31 décembre.

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE

Tél : +33(0)4 92 17 40 79



Cirque Médrano - Le grand Cirque de Noël

Fino al 2 gennaio 2022

Marché d'Interêt National Nice Côte d'Azur

Direction des Min d'Azur - 61 route de Grenoble - 06200 NICE



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Soirée théâtre spéciale Réveillon

Venerdì 31 dicembre 2021 ore 19,30

Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh

Quai Lindbergh



La Fabrique de Jouets du Père Noël

Fino al 2 gennaio 2022

Théâtre sur la Mer



VALDEBLORE

Festival de Noël

Fino al 30 dicembre 2021 ore 18

Eglise Ste Croix, St Dalmas et Chapelle des sept douleurs, la Bolline

festival-de-noel

30/12 : Trio Violon, Alto, Violoncelle, avec Fabienne Leidecker

St Dalmas - Eglise Ste Croix



Feu d'artifice La Colmiane

Venerdì 31 dicembre 2021

La Colmiane



VENCE

Il était une fois .... Noël

Fino al 2 gennaio 2022

Centre historique, place du Grand Jardin, esplanade Du Bois...

PLACE DU GRAND JARDIN