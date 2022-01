Carla Bruni in concerto a Monaco il 7 gennaio, ultimi biglietti in vendita

Carla Bruni ha quel “qualcosa” nella voce che la rende irresistibile. Sette anni dopo Little French Songs, Carla Bruni torna con un nuovo album di canzoni originali, prodotto dal dinamico e sensibile Albin de la Simone.

Per la sua primissima collaborazione con Carla Bruni, il musicista polistrumentista ha voluto vestire e mettere in scena le sue nuove canzoni come tanti piccoli miracoli. Questo disco, che ha scritto nella sua interezza, le assomiglia. Carla Bruni ha collaborato alle composizioni con Julien Clerc, Michel Amsellem o addirittura Calogero e riesce nell'impresa di rimanere fedele a se stessa, reinventandosi. Testi dolci e poetici, un timbro morbido e carezzevole, scrittura musicale e arrangiamenti raffinati dallo spirito folk esercitano una semplice seduzione su chi ascolta.

Appuntamento il 7 gennaio al Grimaldi Forum di Monaco. Per info sui biglietti rimanenti cliccare qui