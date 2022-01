Nizza festeggia la presidenza francese dell’Unione Europea

Dopo 14 anni, la Francia ha riassunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, incarico che coprirà il primo semestre del 2022.

Dall'inizio del suo mandato, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il governo hanno lavorato per rafforzare la sovranità europea.

L’obiettivo dichiarato della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea è di ampliare questo impegno con la finalità di un'Europa più unita, più sovrana e più democratica.





Per sostenere la presidenza francese, la città di Nizza ha predisposto un vasto programma di iniziative che copriranno tutto l’arco dei sei mesi.



Un programma che prevede oltre 60 eventi, destinato a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli: per 6 mesi , dibattiti, concerti, concorsi, eventi culturali e sportivi e divertimento si susseguiranno per informare e discutere pressoché quotidianamente sul ruolo dell'Unione Europea, lottare contro l'euroscetticismo e promuovere la cittadinanza europea attiva.



Il programma è stato avviato il 1° gennaio con l'illuminazione degli edifici più rappresentativi della città con i colori dell'Europa e prosegue con un intervento sulla scultura #IloveNice .



Del resto Nizza, inserita nel Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per il suo spirito di "riviera invernale", è una capitale europea aperta al mondo, cosmopolita anche nelle sue architetture, ma fedele alle sue radici e tradizioni.

Dal 1 ottobre 2021, è attivo in Rue Paganini il nuovo centro informazioni "Europe Direct Nice Côte d´Azur".

Lo stretto rapporto di Nizza con l'Europa non è nuovo, nel 1958 la città si candidò ad ospitare la sede delle istituzioni europee.

Bruxelles prevalse, ma di poco: Nizza resta comunque una vera capitale europea e aspira a al riconoscimento di Capitale europea della cultura.



Questo il programma del mese di gennaio 2022



Dal 1° gennaio

Illuminazione per una settimana dei monumenti di Nizza con i colori dell'Europa: Torre Bellanda, Parco della Fenice, Tête Carrée, Municipio



2 gennaio

Concerto di Capodanno "La vita è bella" – Ore 15 Opera di Nizza - 4-6 Rue Saint-François de Paule

Mostra "COMPOST" dell'artista tedesca Isa Melsheimer fono al 27 febbraio Galleria Contemporanea del MAMAC in Piazza Yves Klein

Avvio dell'edizione nizzarda del concorso Europorters

Operazione nazionale Europorters ufficialmente etichettata PFUE dallo Stato



5 gennaio

Inaugurazione del ciclo “Mercoledì Porte Aperte al Centre Europe Direct Nice Côte d’Azur" Tutti i mercoledì di gennaio in Rue Paganini 14 a Nizza



08 gennaio

Avvio del ciclo di letture di fiabe europee per i bambini piccoli - Ogni sabato alle 11 presso il Kiosque du Théâtre National di Nizza sulla Promenade du Paillon



18 gennaio

Anteprima del film "Simone – le voyage du siècle” sula vita di Simone Veil – Ore 14 al Cinema Pathé Gare du Sud di Nizza alla presenza del regista Olivier Dahan e dell'attrice Elsa Zylberstein

Spettacolo l'Europe à la barre "Une mise en scène audacieuse pour débattre de l'Europe sous toutes ses formes" Ore 19,30 presso la Maison de l'Etudiant - 5 Av. François Mitterrand. Allestimento di un finto processo sull'Unione Europea.



24 gennaio

Conferenza-dibattito “L’éducation à l’Europe” in collaborazione con la Direction régionale académique des relations européennes, internationales et de la coopération / Académie de Nice – Ore 16 al Centre Europe Direct Nice Côte d´Azur, rue Paganini 14 - Alla presenza dell'eurodeputata Ilana Cicurel



27gennaio