Estradizione via mare da Sanremo al Principato (foto)

Mobilitazione di forze dell’ordine, nel primo pomeriggio di oggi in piazzale Vesco a Sanremo per una estradizione verso il Principato di Monaco all’Italia.



E’ stato fatto salire su un’imbarcazione della Marina Militare del Principato e l’appuntamento con la Polizia italiana era appunto all’approdo di piazzale Vesco, nella città dei fiori, dove il passaggio di consegne non è passato inosservato.



Si tratta di un giovane che è stato portato a Sanremo verso le 14. Le operazioni sono durate una mezz’oretta alla presenza dei militari della Guardia Costiera matuziana.