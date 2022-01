Un attentato alle libertà fondamentali: sette anni fa Charlie Hebdo

ll 7 gennaio 2015 due individui mascherati e armati entrarono negli uffici del giornale satirico Charlie Hebdo dando inizio ad una vera e propria strage.

Uccisero 12 persone: è stato il quarto attentato terroristico per numero di vittime in Francia.

A 7 anni di distanza Kristian, il disegnatore umoristico e satirico di Nizza, ha creato due vignette per ricordare un tristissimo momento per la vita della Francia.