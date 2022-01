Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 11 gennaio, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille. Il tema sarà “Entre dessins de presse et illustration”: tre autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di





“Antoine au Tour de France automobile” di Yvon Amiel - Éditions Gilletta

Yvon Amiel ha pubblicato le sue prime vignette sulla rivista Auto-Hebdo all’inizio degli anni '80 quando era studente alla Facoltà di Nizza.

Il forte desiderio di condividere la passione per le corse con i più piccoli è all'origine della nascita del personaggio di Antoine “il Pilota” e ben presto il suo tratto di matita e i suoi personaggi di piloti dai grossi caschi fuori misura si impongono durante le manifestazioni automobilistiche.

“Antoine au Tour de France automobile” è la quindicesima opera della saga di Yvon Amiel e la seconda pubblicata dalle edizioni Gilletta.





"Dessins de presse. Le meilleur du pire!" di Jean-Jacques Beltramo - Éditions Baie des Anges

Fumettista autodidatta, Jean Jacques Beltramo affronta la vita di tutti i giorni con il volto splendente dei suoi personaggi che rallegrano le notizie. Collabora con Les Petites Affiches e La Principauté. Forte sostenitore del momento presente, partecipa regolarmente a eventi, fiere, conferenze e meeting aziendali per eseguire disegni dal vivo.

Divisa in sette parti, questa raccolta comprende una prefazione di Noëlle Perna (alias Mado la Niçoise).





"Cherche et Trouve. Les trésors du Sud" di Anthony Turpaud. Récit de Cyrille Baudouin. Éditions Giletta

Più che un album, quest'opera è un'ode alla gioia: quella che porta a meravigliarsi di fronte a una così bella profusione di ricchezze. Va assaporato, questo "libro da tavolino" che è di per sé un oggetto decorativo, delizioso e squisito, romantico e poetico. E come se non bastasse, riserva una sorpresa.



Prossimo appuntamento: martedì 8 febbraio 2022 ore 18

L’ingresso é libero, é obbligatorio indossare la mascherina e rispettare i gesti barriera.



La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation, in avenue Malausséna 33.