Organizza la tua area wellness con minipiscina e sauna

Per dedicare qualche ora al relax e al benessere, oggi non è necessario recarsi in un impianto termale o in una Spa. Infatti, chiunque può realizzare la propria zona wellness in casa, anche in un appartamento di dimensione contenute, e lasciarsi catturare ogni giorno da una piacevole pausa rigenerante.

Le minipiscine e saune per il relax a domicilionon richiedono la necessità di sostenere una spesa elevata, si adattano facilmente a qualsiasi ambiente e sono disponibili in diverse misure e conformazioni, per soddisfare qualsiasi esigenza e preferenza.

Per allestire la propria area wellness personale, basta una minipiscina idromassaggio, scelta nel modello che si adatta meglio all’ambiente di destinazione, ed eventualmente una piccola cabina sauna, nella versione classica finlandese o a raggi infrarossi.

I benefici effetti dell’idromassaggio

Una vasca idromassaggio permette di concedersi piacevoli momenti di relax e tranquillità, da soli o in compagnia di famigliari e amici, usufruendo dei benefici offerti dal movimento dell’acqua. Come sappiamo, una minipiscina idromassaggio è caratterizzata della presenza di getti d’aria situati sotto la superficie dellì’acqua, che creano un continuo movimento oltre alle caratteristiche bolle d’aria.

Questo effetto comporta una piacevole sensazione di benessere, oltre a stimolare la circolazione e tonificare i tessuti, con il risultato di una pelle più elastica e liscia e della possibilità di contrastare la formazione della cellulite.

Utilizzare regolarmente la vasca idromassaggio significa sottoporsi ad un vero e proprio trattamento benessere efficace e privo di controindicazioni. Esistono inoltre minipiscine idromassaggio che, grazie alla simulazione di una corrente naturale, consentono a chi ha la passione per il nuoto di allenarsi in qualsiasi momento e stagione, senza uscire di casa.

Sauna domestica: scopriamo tutti i vantaggi

La sauna è un trattamento benessere naturale e molto antico, che in alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa, rappresenta una vera e propria tradizione. Strutturalmente, la sauna è costituita da una piccola stanza rivestita internamente in legno, nella quale è presente una fonte di calore, di solito una stufa a legna o, nel caso di una sauna prefabbricata, un impianto elettrico a infrarossi.

Il risultato è un ambiente dalla temperatura molto elevata e dal clima molto secco, l’unica fonte di umidità è dovuta alla presenza di acqua, che viene versata sopra un piccolo mucchio di pietre, generando una nuvola di vapore.

Sottoporsi alla sauna è di beneficio per tutto l’organismo, tonifica i tessuti, rende la pelle liscia e vellutata, permette di eliminare le tossine e rafforza tutto l’organismo, potenziando le difese naturali.

Realizzare la sauna all’interno della propria casa è possibile e non richiede né una spesa eccessiva, né lavori troppo invasivi. Le cabine sauna prefabbricate sono già dotate di tutto l’occorrente, compresi secchio e mestolo per il vapore e clessidra per misurare il tempo, si montano rapidamente e senza difficoltà e possono accogliere da un minimo di due persone in un ambiente confortevole, che riprende lo stile dei locali sauna tradizionali.

Cabina sauna e minipiscina possono essere istallati all’interno della propria abitazione, così come in uno spazio esterno, permettendo ad ognuno di disporre della propria area wellness personalizzata tra le proprie mura.