Menton, tornano le “giostre”: novità dell’anno la nave dei pirati! (Foto)

Un tempo le chiamavano “giostre” e il loro arrivo anticipava il Carnevale: Menton non è da meno e la Foire d’Attractions è ormai installata per divertire grandi e piccini fino al 6 febbraio.

Zucchero filato, mele caramellate... non mancano le prelibatezze che caratterizzano l'atmosfera di festa, così come le varie attrazioni “simbolo” del luna park: pesca delle anatre, autoscontri, giostre.

Il tutto in un’atmosfera che alterna musica e suono delle slot macchine ed è resa particolare da numerose luci fluorescenti.

In totale 44 stand, distribuiti tra l'Esplanade Francis-Palméro e il Quai de Monléon.

Novità di quest'anno: una nave pirata alta 12 metri e lunga 18 per fare il pieno di emozioni. E per i coraggiosi che non hanno paura delle altezze, possibilità di darsi un appuntamento in cima allo scivolo gigante!

Informazioni utili

Il Luna park è aperto fino al 6 febbraio 2022

L’orario è: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 14,30 alle 20. Venerdì e Sabato dalle 14,30 alle 22