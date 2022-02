Nizza ha la sua “Maison des grands projets de Nice” (Foto)

Nizza sembra un cantiere, tante opere pubbliche, vi era la necessità di un luogo ove fare una sintesi, una “casa dei progetti” nella quale entrare per comprendere meglio come si trasformerà una determinata zona.



Non solo per curiosità, ma anche per esigenze molto più concrete: la “Maison des grands projets de Nice” appena inaugurata lungo la Promenade du Paillon, quasi adiacente a Place Massena è una vera miniera di informazioni.

Vengono presentati i grandi progetti di sviluppo della città che vivranno, nel 2022, tappe importanti delle loro realizzazioni: la maison è aperta dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 18.



Oltre a questa “casa”, a metà febbraio, al 4° piano della Tête Carrée , verrà aperto uno spazio dedicato al progetto di ampliamento della Promenade du Paillon e sarà una ghiotta occasione, per molti, per entrare per la prima volta all’interno di uno dei simboli della città.



Christian Estrosi, al momento dell’inaugurazione, ha sottolineato come il 2022 sia un anno strategico ed anche la necessità di accrescere l’informazione data ai cittadini: “Il 2022 è l'anno in cui tutto si gioca. Tutti i progetti esposti nella casa che inauguriamo oggi vedranno importanti traguardi nel loro completamento entro il 2026. All'inizio di questi progetti, volevo che rafforzassimo le informazioni fornite ai residenti, ai negozianti e agli attori economici della nostra città. Qui riuniamo tutto ciò che si deve sapere su questi grandi progetti”.