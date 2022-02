Donne protagoniste a Saint-Jean-Cap-Ferrat con tre spettacoli teatrali

Un nuovo evento culturale da scoprire nel 2022 a Saint-Jean-Cap-Ferrat che propone la prima edizione dell'“intermezzo teatrale” con tre spettacoli dal tema comune: le donne.

Questa parentesi teatrale si svolgerà da febbraio ad aprile, con uno spettacolo al mese, in due diverse location:



- La Villa Ephrussi de Rothschild, un luogo eccezionale, questo gioiello della Belle Epoque ospiterà per la prima volta un palcoscenico teatrale e i suoi attori.

- La sala Charlie Chaplin, situata sulla banchina Lindbergh nel cuore del porto vecchio.

Programma:



Venerdì 18 febbraio - Les Femmes Savantes di Molière* della compagnia Oxymore Questo grande classico del repertorio teatrale francese è messo in scena in modo roteante. *(di cui celebriamo il 400° anniversario quest'anno).



Venerdì 18 marzo - Les Fugueuses di Pierre Palmade e Christophe Duthuron della compagnia Des Caméléons La storia di due donne... una fugge dalla sua casa e l'altra fugge... dalla sua casa di riposo! Come mai ?! Questa commedia è una commedia divertente, toccante e pazza in cui situazioni comiche ed eventi imprevisti sfilano a tutta velocità.



Venerdì 29 aprile - Nana tratto dall'opera di Emile Zola (adattato da William Busnach) a cura dell'azienda nizzarda S.Bosq Ritratto di una donna che porta in sé il segno della sua eredità e della sua estrazione sociale.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI UFFICIO TURISTICO +33 (0)4 93 76 08 90 www.saintjeancapferrat-tourisme.fr