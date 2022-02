Come giocare a Sic Bo in un casino dal vivo

Il Sic Bo è per lo più un gioco di dadi da casino dal vivo che è molto popolare nei casinò di tutto il mondo. È simile al Craps, che ha avuto origine in Inghilterra nel passato.

Tuttavia, offre un'esperienza di gioco completamente diversa rispetto al gioco dei dadi, anch'esso molto popolare. Questo perché il Sic Bo è un gioco che si presenta con una certa rapidità e velocità e non è per i deboli di cuore o per i giocatori tranquilli. Il motto qui è: prendi decisioni rapide, piazza le scommesse, e spera di essere fortunato.

Breve storia del gioco

Come per molti altri giochi di casinò, ci sono varie teorie sull'origine del Sic Bo e su come esattamente questo gioco sia diventato così popolare. Agli inglesi piace sostenere che il Sic Bo è una derivazione del gioco dei dadi Hazard.

Importato dagli inglesi a Shanghai e Hong Kong, è stato ulteriormente sviluppato lì, e infine restituito come Sic Bo dagli immigrati del Regno di Mezzo. Se questo sia vero o no, nessuno lo sa con certezza fino ad oggi.

Un'altra lettura della storia del vecchio gioco di dadi è che un predecessore del Sic Bo era già giocato con le pietre nell'antica Cina. Più tardi, il gioco arrivò negli Stati Uniti con gli immigrati cinesi, dove fu finalmente reso adatto ai casinò.

Nella versione originale del gioco, il Sic Bo si gioca con dadi che hanno simboli speciali. Vale la pena notare che il Sic Bo è raramente giocato nei casinò terrestri in Europa, poiché la maggior parte dei giocatori preferisce giocarlo in un casino dal vivo.

Regole di base

Questo gioco è molto facile da padroneggiare. Ci sono tre dadi, ognuno con sei bordi, proprio come nella maggior parte degli altri giochi di dadi. Il giocatore deve sempre scommettere contro il banco. Si può piazzare qualsiasi numero di scommesse diverse. Il numero massimo dipende dal limite del rispettivo tavolo.

A differenza dei dadi, per esempio, nel Sic Bo non c'è un tiratore che lancia i dadi. Qui il croupier mette i dadi in un contenitore, la gabbia degli uccelli, e questo viene poi ruotato. I dadi cadono fuori da questo, dopo di che il croupier digita i risultati in una tastiera. I campi che finiscono per vincere si accendono sul tavolo da gioco.

Le probabilità, le probabilità e la disposizione dei tavoli da gioco possono variare da regione a regione e da casinò a casinò.

Opzioni di scommessa

Grazie alle regole del Sic Bo, i giocatori possono scegliere tra una varietà di opzioni di scommessa diverse in ogni casino dal vivo. Per inciso, queste possono anche essere impostate allo stesso tempo se il giocatore lo desidera.

Le opzioni di scommessa più comuni sono le seguenti:

Numeri piccoli;

Grandi numeri;

Scommessa su un solo numero;

Scommessa su due dadi;

Scommessa doppia;

Puntata tripla.

Numeri piccoli

In questo caso, il giocatore scommette che i tre dadi daranno come risultato un numero compreso tra 4 e 10. Se il numero totale di occhi sui tre dadi è maggiore di 10 o se viene lanciata una tripla dove tutti e tre i dadi mostrano lo stesso numero - il giocatore perde.

Grandi numeri

Questo è il caso in cui il giocatore scommette che il risultato del prossimo lancio sarà compreso tra 11 e 17. Un 18, d'altra parte, può avere successo solo con un lancio triplo. Poiché i lanci tripli perdono anche qui, un 12 o un 15 possono anche portare a una sconfitta. Se il lancio risulta in un numero tra 3 e 10, il giocatore perde comunque. Entrambe le scommesse sono pagate a quote di 1:1.

Scommessa su un singolo numero

Qui, il giocatore scommette che un numero specifico apparirà su almeno uno dei tre dadi. Quanto è alto il tasso di vincita dipende in gran parte da quanto spesso appare il rispettivo numero. Si può scommettere solo su un numero tra 1 e 6.

Scommessa con due dadi

Quando si tratta di una scommessa a due dadi, viene fatta una previsione su due dei tre dadi. Può essere sia 2+3, 6+4, o 1+5. Le probabilità di vincere qui in ogni casino dal vivo sono di 5:1.

Doppia scommessa

Una scommessa doppia richiede che almeno due dadi mostrino lo stesso numero. Quindi per esempio 2+2, 4+4, 6+6, ecc. Quando questo accade il giocatore vince con una probabilità di 10:1.

Scommessa tripla

Quando si scommette su un tris, ci sono due diverse varianti possibili. Una è la scommessa generale sul tris. Questa è una scommessa che qualsiasi tripla sarà lanciata. Le probabilità qui sono 30:1.

La seconda variante è una scommessa su uno specifico tris. Per esempio, se scommetti su 5+5+5 e hai successo, puoi aspettarti quote di 180:1 nella maggior parte dei casinò.