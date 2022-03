Sanremo, sabato prossimo al Ristorante Villaggio dei Fiori serata a tema con 'Tartufo Nero Pregiato'

“Un Villaggio da gustare” è il titolo della rassegna enogastronomica del Ristorante Villaggio dei Fiori aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica 7 giorni su 7.

Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni il Ristorante Villaggio dei Fiori propone un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. In queste serate il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni.

Sabato 12 marzo il team del Ristorante Villaggio dei Fiori vi aspetta per la seconda serata dedicata al "Tartufo Nero Pregiato". Ospite d'eccezione la giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton Barbara Ronchi della Rocca. Condurrà la serata il giornalista Claudio Porchia, il tutto accompagnato dalla presenza del "trifolao" Ezio Costa e i suoi ottimi vini Piemontesi.

Una serata di piena convivialità con un ingrediente speciale.

Ecco la proposta:

Menù degustazione:

Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato

Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato

Capocollo con Tartufo Nero Pregiato con contorno di stagione

Dessert: Bonet

Vini:

Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone dell’azienda Agricola Filippo Costa Monforte (CN)

Prezzo a persona 60 euro inclusi vini e bevande.

Storytelling a cura della giornalista Barbara Ronchi della Rocca e di Ezio Costa

I piatti di ogni serata saranno abbinati a ottimi vini di cantine selezionate.

Prenotazione gradita entro giovedì 10 marzo.

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it ; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 – Sanremo.