Lo Chef Gianni Senese ci accompagna alla scoperta del nuovo menù primaverile

Recentemente abbiamo incontrato Gianni Senese, titolare della Pizzeria Senese di Sanremo per avere un'anticipazione sul suo nuovo menù primaverile e farci raccontare di come abbia iniziato il 2022 e quali saranno i suoi progetti futuri.

Parlaci del tuo nuovo menù primaverile

“Il nuovo menù sarà molto rinnovato rispetto all'anno precedente e con una selezione di pizze molto speciali. Ci sarà una carta di proposte molto bilanciata basata sulla ricerca, sullo studio e sulla valorizzazione del nostro territorio. Non sarà esclusa la parte tradizionale delle pizze che sarà fedele alle ricette originali, tranne qualcuna che verrà ritoccata secondo il mio estro. Poi ci saranno delle pizze che valorizzeranno la stagione ed i prodotti del nostro orto. Questi vengono seminati, piantati e curati in tutte le varie fasi di crescita in modo biologico sotto la mia supervisione. Per tutti quegli ortaggi che non coltivo personalmente, continuerò ad affidarmi invece alle mani esperte di alcuni coltivatori di zona. Il progetto orto prevede anche l'acquisizione a breve di nuovi terreni coltivabili per ampliare la produzione. Inoltre, il nuovo menù primaverile, sarà improntato anche sull'approfondimento dell'alimentazione secondo le mie esperienze all'estero. Ogni singola portata dovrà coinvolgere gli ospiti in un viaggio emozionale alla scoperta delle radici autentiche del gusto dall'oriente all'occidente. Infine, verrà proposta una pizza che sicuramente alimenterà la curiosità di molti: quella dedicata a Nobel e all'invenzione della dinamite. Un'ultima novità sul fronte bevande, prevede un'accurata lista di vini e birre artigianali suddivisa per regioni. Non mancheranno amari, distillati e una carta del cioccolato”.

Come è iniziato l'anno?

“Quest'anno abbastanza incerto non ci ha permesso di lavorare al 100% , per non parlare poi della guerra in Ucraina che ci coinvolge tutti. Nel nostro piccolo, abbiamo devoluto delle piccole offerte che andranno in beneficenza alla popolazione ucraina, alla quale siamo molto vicini. Siamo inoltre pronti ad accogliere alcune delle famiglie fuggite dalla guerra. Si tratta dell'inizio di un anno comunque sempre complesso e difficile nel quale, nonostante tutto, sono riuscito ad ottenere dei risultati positivi come il nuovo inserimento nella guida “50 Top Pizza” come pizzeria eccellente della Liguria. Faccio inoltre parte dell'Associazione Ambasciatori del Gusto, composta da professionisti di alto livello e nata per valorizzare e rafforzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica Made in Italy e dell'Alleanza Presìdi Slow Food, impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistema, di cui sono l'unico membro per la Liguria. Segnalo infine, la recente entrata nell'Associazione Chic, che riunisce un centinaio di grandi professionisti (oltre cinquanta stelle Michelin) che propongono una cucina creativa, nel rispetto delle materie prime di cui è ricco il nostro Paese. Ultimamente si è sentito parlare di carenza di posti di lavoro e su questo argomento ci tengo a far sapere che non sono assolutamente d'accordo. Infatti, gran parte degli operatori del settore sono alla ricerca di personale, purtroppo però che i candidati lo considerino un lavoro faticoso e inadeguato. Per fare il nostro lavoro devi avere cuore e soprattutto non devi aver paura di fare sacrifici. Pertanto sono arrivato alla conclusione che tutte quelle persone che si lamentano dicendo che non c'è lavoro è perché non hanno voglia di lavorare. Il mondo della ristorazione è un settore che paga bene e può dare molte soddisfazioni a patto che si facciano un po' di sacrifici. Infine, ci tengo a valorizzare il lavoro del pizzaiolo e delle sue creazioni, che si discostano in modo preponderante dai prodotti industriali confezionati che non hanno nulla a che vedere con i prodotti freschi e genuini. Non bisogna mai scordare che un prodotto lavorato da te stesso, magari appena raccolto nell'orto, ha un sapore completamente diverso da uno elaborato con la chimica”.

Quali progetti ci sono all'orizzonte?

“Il mio sogno è quello di far scoprire in Italia e all'estero i sapori della città di Sanremo attraverso le mie pizze. Questo è un progetto che spero coinvolga anche il nostro Comune ai fini di attuare una pubblicità mirata alla valorizzazione del nostro territorio e dei nostri prodotti gastronomici. Inoltre è allo studio una collaborazione con alcuni istituti scolastici per far iniziare a capire agli alunni i veri valori del cibo fin dalle elementari, per poi arrivare alle scuole superiori. Il mio desiderio è quello di abituare i più giovani a mangiare alimenti che facciano parte della Dieta Mediterranea, evitando così problemi di obesità o comunque di salute in genere, dovuti all'assunzione di “junk food”. Senza nulla togliere alle mense scolastiche che propongono già una varietà di portate sane, l'idea sarebbe proprio quella di ampliare la rosa delle proposte culinarie, sempre attenendosi ai prodotti del territorio. Bisogna abituare i più piccoli ad assaporare cibi genuini di ogni categoria purché non siano industriali”.

La Pizzeria Senese è in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.