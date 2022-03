Vaccino Covid: in Francia, ma non per tutti, al via il secondo richiamo

Via libera, in Francia, al s econdo richiamo per il Covid , ma per il momento con alcune cautele e limitazioni.

È stata l'Alta Autorità per la Salute (HAS) a esprimere il proprio necessario parere favorevole al secondo vaccino di richiamo che riguarda alcune categorie di persone di età superiore ai 65 anni .



Si tratta di soggetti che, per altre patologie, sarebbero a rischio di contrarre l’infezione in forma grave.

La limitazione, sottolineata dall’Autorità Sanitaria, è che la somministrazione del secondo richiamo avvenga non prima di 6 mesi dal primo richiamo ed esclusivamente a persone che lo desiderino .



Nessun obbligo, dunque, almeno per il momento ed anche una dichiarata volontà di evitare che vaccinazioni troppo frequenti possano ridurre l’adesione della popolazione.



Dalla scorsa settimana, invece, è aperta, per tutte le persone di età superiore agli 80 anni, la campagna per il secondo richiamo, in questo caso indipendentemente dal fatto che presentino a meno fattori di rischio specifici.