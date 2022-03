Il Phaéton di Jean-Baptiste Lully all’Opéra di Nizza (Video e Foto)

L’Opéra di Nizza propone, nei giorni 23, 25 e 27 marzo, il Phaéton di Jean-Baptiste Lully.

In Francia, l'opera è sempre stata incentrata sul potere. La sua narrazione riflette il potere reale e non è un caso che la tragedia lirica “alla francese” sia nata ai tempi di Luigi XIV.

La tragedia nasce dall’ambizione del Sovrintendente Fouquet accusato di aver messo in ombra il Re Sole offrendo al sovrano una sontuosa festa nel suo castello di Vaux.

La sua fulminea ascesa fece ingelosire il re, che imprigionò il finanziere troppo sicuro del suo successo.

Vent'anni dopo, Lully mise in musica la leggenda di Fetonte, che voleva guidare il carro di suo padre Elio, il Sole, incendiò l'universo e fu colpito da Giove.

Da cortigiano tanto saggio quanto bravo musicista, Lully voleva rappresentare Phaéton come ambizioso e non goffo. Il Re Sole assistette a tutte le esibizioni: la vendetta è un piatto che va servito freddo...

La Tragedia Lirica prediligeva il significato delle parole cantate al puro virtuosismo vocale, alternava canti, cori e spettacoli danzati, utilizzava sofisticati strumenti musicali.

Era una meraviglia di equilibrio tra arti, affetti e passioni.

Perché Phaéton è anche una storia di amore: amore per il potere. La tragedia lirica resistette per due secoli, fino alla Rivoluzione francese e alla caduta della monarchia.





Direzione musicale Jérôme Correas

Regia di Eric Oberdorff

Orchestre Philharmonique de Nice

Chœur de l’Opéra de Nice

Con la collaborazione dei musicisti dell'ensemble Les Paladins e degli artisti de La Compagnie Humaine



Durata prevista: 2 ore e 40 con 30 minuti di intervallo

Prezzo intero: da 12 a 84 euro

Tariffa studenti - 26 anni e bambini - 12 anni: 5 euro



L’Opéra Nice Côte d'Azur si trova nel Vieux Nice in Rue Saint François de Paule 4