Come arrestare la caduta dei capelli

Molti studi scientifici dimostrano che la caduta dei capelli interessa ogni giorno una persona su due. Si tratta di un fenomeno fisiologico. Solo nei casi di perdita continua è bene approfondire, perché potrebbe essere un campanello d'allarme.

Tantissimi sono i fattori che influiscono, vediamo insieme i principali

Il sesso e l'età: la caduta è sicuramente maggiore negli uomini, ma anche le donne possono soffrire di perdita di capelli. Non ne sono affatto esenti, anche se le percentuali sono decisamente più basse. Esistono delle forme precoci di caduta (circa il 40% dei casi), che coinvolgono ragazzi tra i 29 e i 35 anni. Si aggiungono poi delle vere e proprie forme di calvizie che colpiscono fin dai 16 anni.

La stagione: la caduta è maggiore durante la stagione autunnale e quella primaverile. I cambiamenti climatici e l'esposizione al sole incidono particolarmente.

La salute: la caduta dei capelli può essere il sintomo di una malattia (ad es. disfunzione della tiroide, infezioni). Anche l'uso di alcuni specifici farmaci contribuisce ad accelerarne la caduta (come quelli per la cura dell'artrite o della cardiopatia, la chemioterapia). Stress e ansia sono certamente degli elementi a sfavore!

Lavaggio e pettinatura: usare acqua bollente, spazzolare i capelli sotto la doccia, usare il phon o la piastra ogni giorno sono delle cattive abitudini per i nostri capelli. Una morning routine assolutamente da interrompere. I nostri capelli subiscono in questo modo un trauma, ecco perché si spezzano con facilità.

Genetica: talvolta la caduta eccessiva è questione di genetica. Alcuni sono geneticamente predisposti.

Consigli per arrestare la caduta dei capelli

Evitare la caduta di capelli senza ricorrere all'uso di medicinali è possibile. Con qualche piccolo accorgimento e cambiando le nostri abitudini possiamo ridurre la caduta e, addirittura, prevenirla. L'obiettivo è quello di prenderci cura del nostro cuoio capelluto quotidianamente seguendo i consigli del sito specializzato www.infermieriperlasalute.it. Come prima cosa, occorre lavare i capelli con acqua tiepida, non troppo calda né troppo fredda. Evita di sfregare i capelli, piuttosto procedi con movimenti delicati circolari, in modo da non spezzarli. Massaggia il cuoio capelluto almeno per 1-2 minuti. In questo modo riattiverai la circolazione sanguigna, e stimolerai la loro crescita.

Fondamentale è anche come asciughi i capelli

Tieni l'asciugacapelli a circa 25 cm di distanza dalla tua testa. In estate potresti addirittura farli asciugare naturalmente. Non usare piastra o arricciacapelli. Opta per dei metodi naturali, che non richiedano l'uso del calore. E, se proprio non puoi farne a meno, usala solamente una o al massimo due volte a settimana.

I giusti prodotti per la cura dei capelli

Prima di acquistare prodotti per la cura dei tuoi capelli, leggi l'INCI. Non puoi assolutamente comprare il primo shampoo che vedi sullo scaffale. Scegli quello più adatto al tuo tipo di capello, che contenga principi naturali, senza parabeni o altri agenti chimici.

Potresti creare inoltre delle maschere fai da te con pochi ingredienti e assolutamente bio.

Te ne suggerisco una anticaduta. È davvero semplice e veloce da preparare, a prova di uomo. Hai già a casa tutto quello che ti occorre.È sufficiente 1 uovo, 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiaini di miele, 2-3 cucchiai di yogurt. Mescola bene! A questo punto, ti basterà applicare il composto sui tuoi capelli umidi e massaggiare delicatamente per circa 15 minuti.

Ma, se non hai tempo per preparare tu stesso dei rimedi a casa, non preoccuparti! Qualcun altro lo ha fatto per te. Esistono ad esempio delle lozioni completamente naturali create proprio per combattere la caduta dei capelli e rinforzare il cuoio capelluto. Una di queste è la Foltina Plus, pensata proprio per rafforzare, grazie all'uso di Arginina, Serenoa e Fieno Greco, ossia delle piante dalle proprietà stimolanti. Non dimenticare che anche prevenire è importante. Non fumare. E, soprattutto, mangia sano ed evita di seguire delle diete drastiche. I tuoi capelli ti ringrazieranno!