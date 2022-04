Les Plages Électroniques annuncia tutti i nomi dell’edizione 2022: David Guetta, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Folamour e tanti altri

L’eccellente beach festival francese Les Plages Électroniques svela gli ultimi nomi della sua line up di questa edizione, in programma da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022 a Cannes, località regina della Costa Azzurra: DJ Lag, TOBHI™, Parallells, Mr ID, FL!M, Claire Breilly, Header, Cut Killer and Le Pedre, si aggiungono ai già annunciati David Guetta, Artbat, Birds of Mind, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Bon Entendeur, Monolink, Folamour e a tanti altri ancora. Tutti i nomi e tutte le informazioni sul sito ufficiale del festival plages-electroniques.com.

Cannes e la Costa Azzurra sono località e realtà ideali per quello che quest’anno si prospetta come uno dei migliori festival in spiaggia di tutta Europa, grazie alla sua migliore line up di sempre, con un cartellone capace di assemblare il meglio di musica elettronica, rap e stelle del pop. Oltre 60mila persone sono attese per un appuntamento che di giorno e di notte permetterà di godere di diversi palchi sulla spiaggia, sul rooftop Solarium e sul terrazzo del Palais des Festivals; ci sarà persino uno stage sul mare, un after party all’interno del Palais, diversi boat party. Il tutto dalle 2 di pomeriggio alle 5 di mattina.

Tra i nomi che si sono aggiunti in line up, spiccano il sudafricano DJ Lag, assoluto pioniere del cosiddetto genere Gqom, il francese Parallells, maestro della melodic techno, lo specialista in afro house Mr ID da Casablanca, l’innovativo francese Claire Breilly (techno) e il versatile Cut Killer, autentica icona hip hop. Seguirrano ulteriori annunci relativi ad extra party: le sorprese e le buone notizie di Les Plages Électroniques 2022 non finiscono certo qui.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Les Plages Électroniques

Cannes, Francia

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022

3 DAY PASS (no afterparty): 100€ +

3 DAY PASS (with afterparty): 125€ +

DAY TICKET (no afterparty): 50 € +

DAY TICKET (with afterparty): 65 € +

https://www.plages-electroniques.com/

https://www.facebook.com/lesplages

https://www.instagram.com/plageselectro/?hl=en