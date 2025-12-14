“Un Noël à la montagne – Stands gourmands” a Mentone

Mentone invita tutti a immergersi nell’atmosfera delle feste con “Un Noël à la montagne – Stands gourmands”, un appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni natalizie.

Il Jardin Biovès – Partie Haute si trasforma per l’occasione in un piccolo villaggio alpino, dove il pubblico potrà scoprire i numerosi stands gourmands, aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, offrendo un’occasione ideale per una pausa golosa tra passeggiate e luci festive.

L’evento è a ingresso gratuito e fa parte del ricco calendario di iniziative natalizie della città, pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età e regalare un’esperienza conviviale e suggestiva nel cuore di Mentone.

Per ulteriori informazioni:

https://www.noel-menton.fr/