Il Natale al Museo: proiezione de L’étrange Noël de Monsieur Jack

Lunedì 22 dicembre 2025, il Musée départemental des Merveilles di Tende ospita una speciale proiezione del film d’animazione L’étrange Noël de Monsieur Jack, un classico natalizio diretto da Tim Burton, dedicata alle famiglie e agli appassionati di tutte le età.

La proiezione, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, è programmata dalle 14.30 alle 15.45 e si rivolge a un pubblico a partire dagli 8 anni. È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per i minori.

L’evento cinematografico propone una delle storie più amate del repertorio di animazione, in cui Jack Skellington, il “re delle zucche” di Halloween Town, si confronta con le meraviglie e i contrasti del Natale, tra avventura, magia e fantasia.

La proiezione si inserisce nel programma culturale di fine anno del museo, che offre anche altre attività legate alla scoperta del territorio e alle celebrazioni natalizie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il museo al numero 04 89 04 57 00 oppure consultare il sito ufficiale:

https://museedesmerveilles.departement06.fr/agenda/letrange-noel-de-monsieur-jack