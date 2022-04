La primavera è iniziata da poco più di due settimane, il pensiero non può che correre alla stagione estiva che si sta rapidamente avvicinando. Immediatamente la mente inizia ad accarezzare il tanto agognato e meritato periodo di vacanze di cui si potrà godere!

Si inizia a pensare a come sfruttare ogni singola occasione estiva per viverla nel modo più vicino al nostro stile e aspettativa.

Magari abbiamo deciso di immergerci in una nuova ed adrenalinica avventura che quest'anno decidiamo di chiamare "vacanza in barca" ma, ci accorgiamo di non avere nel nostro guardaroba lo stile di abbigliamento adatto a questo tipo di esperienza.

Ecco, quindi, alcuni suggerimenti riguardanti il giusto guardaroba e gli accessori più utili per affrontare al meglio la prossima vacanza.



L'importanza di un abbigliamento nautico adeguato

Immaginando una vacanza estiva in barca, intuiamo immediatamente che ci sarà molto utile uno stile di abbigliamento adatto a questo tipo di esperienza.

Ma cosa in particolare?

Le ore passate in navigazione o le bellissime serate al chiaro di luna passeggiando sulle banchine dei porti delle più belle città costiere, richiederanno capi di abbigliamento da indossare che si adattino alla circostanza specifica.

Ovviamente ci si augura di trascorrere la vacanza in barca, sperando che le condizioni metereologiche ci siano favorevoli, ed allora l'abbigliamento giusto, non richiederà particolari caratteristiche.

Tuttavia, non possiamo non prevedere alcuni capi per quelle giornate un po' più "movimentate" in cui il vento, le nuvole o magari qualche ondina dispettosa, cercano di crearci qualche difficoltà.

Ecco alcuni esempi di capi che fanno parte dell'abbigliamento nautico un po' più tecnico utili durante la navigazione più impegnative.

Stivali impermeabili con asciugatura rapida e materiale esterno morbido;

impermeabili con asciugatura rapida e materiale esterno morbido; giacche cerate , che riescano a garantire protezione da onde, freddo, umidità tipica del mare, e valide anche in caso di pioggia;

, che riescano a garantire protezione da onde, freddo, umidità tipica del mare, e valide anche in caso di pioggia; attrezzi multiuso, utili all'occorrenza per qualsiasi lavoro di riparazione dovessimo fare in barca, comprendenti di pinze, cacciaviti, chiavi inglesi e molto altro;

utili all'occorrenza per qualsiasi lavoro di riparazione dovessimo fare in barca, comprendenti di pinze, cacciaviti, chiavi inglesi e molto altro; lampade frontali , leggere ed impermeabili da indossare quando la visibilità scarseggia;

, leggere ed impermeabili da indossare quando la visibilità scarseggia; dry bag cioè sacche, zaini, borse o buste impermeabili porta oggetti e porta documenti per mettere al sicuro qualsiasi effetto personale e lontano dal rischio di inumidirsi o bagnarsi.

Che dire invece delle nostre serate a passeggio dopo un aperitivo o una cena al ristorantino del porticciolo tanto caratteristico al quale siamo approdati.

Cosa potremmo indossare?

scarpe flessibili, comode e durevoli, utili per l'antiscivolo, traspiranti e morbide;

flessibili, comode e durevoli, utili per l'antiscivolo, traspiranti e morbide; cappellini e copricapo freschi per proteggersi dal sole e con aperture laterali per consentire costante circolazione d'aria;

freschi per proteggersi dal sole e con aperture laterali per consentire costante circolazione d'aria; bermuda comodi e con vestibilità ottimale;

comodi e con vestibilità ottimale; giacche antivento per rimanere comodi anche nelle serate un po' più fresche;

per rimanere comodi anche nelle serate un po' più fresche; polo e t-shirt traspiranti pensate per passare lunghe ore all'aria aperta garantendo sempre comodità e alta vestibilità.

A questo punto, la domanda sorge spontanea:

Dove trovare e acquistare l'abbigliamento nautico che mi serve?

Anche in questa circostanza il web ci corre in aiuto; in rete vi sono moltissimi stores on line che propongono articoli per la Nautica e abbigliamento specifici.

Tra questi segnaliamo "https://www.omnianautica.it/" che ha vantaggio di offrire ai suoi visitatori immediatezza e comodità.

La home page è infatti organizzata in modo intuitivo e semplice, senza quegli inutili e complicati espedienti di organizzazione web che potrebbero confondere chi vi si imbatte.

Questo negozio dedicato alla Nautica, fa della semplicità il suo punto cardine, grazie a un pratico sistema di schede prodotto suddivise per tipologia come, abbigliamento, dotazioni nautiche, strumentazioni meccaniche, arredamento per interno barca piuttosto che manutenzione.

Coloro che stanno cercando l'abbigliamento giusto, troveranno nel punto menù denominato "abbigliamento" due sezioni che suddividono l'abbigliamento tecnico da quello casual, rendendo facile la consultazione anche ai meno esperti.

Pertanto, che voi siate alla primissima crociera estiva e quindi alle primissime armi, o che siate navigati lupi di mare, troverete sicuramente tra le numerose offerte del sito, l'ispirazione giusta per rendere perfetta la vostra prossima esperienza in barca.



L'abbigliamento nautico adeguato è sempre una buona scelta, della quale se ne beneficerà in termini di comfort e sicurezza.

Aiuterà a vivere al meglio la vacanza estiva tra le onde e magari, al termine ne rimarrà un piacevole ricordo che vi spingerà a replicare quanto prima.