Venerdì 15 aprile fuori il nuovo singolo “Hate this Love” di Ben Hamilton feat. Nahaze

“Hate This Love” è il nuovo singolo di Ben Hamilton feat. Nahaze, da venerdì 15 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Magnitudo, sotto esclusiva distribuzione di Altafonte Italia/Altafonte Net.

Dall’incontro artistico tra due astri splendenti del firmamento musicale nasce un brano dal sound trascinante, che cattura già dal primo ascolto e che sprigiona tutta l’energia tipica dei pezzi dancefloor. Prodotta da Valerio Tufo (aka Thufo) e impreziosita dalla magica voce di Nahaze, qui prestata al mondo dell'elettronica, “Hate This Love” esplode in un inciso fresco e pop travolgente per raccontare con le parole più autentiche un amore viscerale.

Il brano sarà presentato in anteprima giovedì 14 aprile a Milano dalle 19:30 nello Spazio Viesse Auto di Via Melchiorre Gioia 63, con uno showcase esclusivo dell’artista e a seguire un dj set.

Già conosciuto per “Day n Nite” con Martin Jensen e il suo successo worldwide con oltre 70 milioni di stream, con “Hate This Love” Ben Hamilton scrive un nuovo capitolo del suo progetto internazionale. Ben Hamilton è un songwriter che ha sempre scritto per sé i suoi pezzi e ad oggi, insieme ad un team di suoi stretti collaboratori, sta lavorando al nuovo progetto discografico che vedrà uscire altri brani nei prossimi mesi.

° ° °

BEN HAMILTON – BIOGRAFIA

Benny V J Hamilton, aka Ben Hamilton, è nato a New York il 3 ottobre del 1991. In Italia dall’età di 7 anni, a seguito della madre, è cresciuto tra la cultura urban statunitense e quella classica italiana, aspetti che gli hanno consentito di fondere i due mondi creando un suo stile sia musicale che artistico. Il palco è sempre stato la sua casa. Cresciuto con la passione per Michael Jackson, ha studiato pianoforte sin da bambino e, proprio durante le lezioni, è stato notato per la sua voce duttile e particolare. Il palco è il suo punto di forza artistico, Ben è in grado di coinvolgere un pubblico numeroso ed eterogeneo. Dall’incontro con alcuni dj, che poi sono diventati i suoi produttori, è nata l’idea di prestare la sua vocalità al mondo della musica dance e dell'elettronica. Quella con Martin Jenses in Day N Night, successo con oltre 70 milioni di stream in tutto il mondo, è solo la prima delle grandi collaborazioni che Ben Hamilton ha inanellato nell’ultimo anno, come testimonia il recente featuring con i Molow nel remake di I Need A Dollar, con 16 milioni di stream all’attivo.

NAHAZE – BIOGRAFIA

Nathalie Hazel Intelligente, in arte Nahaze, ha origini inglesi ed è madrelingua. Hazel è il nome della nonna materna e fuso con il suo primo nome Nathalie, ha dato vita a Nahaze. Vissuta da sempre in una famiglia amante della musica, ha avuto la possibilità di vivere appieno la sua passione, fino a decidere di intraprendere la carriera di cantante e autrice. Il suo esordio nella discografia avviene grazie all'incontro con l'Avv. Manager Angelo Calculli di MK3, quando Nathalie ha solo 18 anni: nel 2019 debutta con "Carillon” per Elektra Records, brano che vanta la collaborazione di Achille Lauro e di Boss Doms, e che dopo aver scalato i vertici delle classifiche ha ottenuto la certificazione FIMI di Disco d'Oro. La perfetta conoscenza delle due lingue le permette di scrivere e cantare brani che miscelano perfettamente l’inglese e l’italiano, in una fusione che musicalmente sembra renderla una lingua sola. Un’artista che non segue schemi musicali ma che utilizza un mood sonoro completamente nuovo e contaminato, al punto tale da essere unico.