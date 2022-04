Mentone è una destinazione ideale in tutte le stagioni. Da dove cominciare? Naturalmente dal mare. Tra Mentone e Roquebrune-Cap-Martin sono quasi 16 km di costa lungo un sentiero doganale mozzafiato e spiagge da favola e per gli appassionati di immersioni le ricchezze subacquee del sito Natura 2000.

E naturalmente tutti gli sport del mare: vela, catamarano, kayak di mare, windsurf, paddle... Accanto al blu del mare, il verde di straordinari giardini, la cifra green di Mentone. Alle spalle del mare… l’acqua!

Le valli dei fiumi Bévéra e Roya sono ideali da scoprire a bordo del Treno delle Meraviglie, passando per villaggi antichi come Sospel, Breil-sur-Roya, Saorge, fino alla medievale Tenda, con il Musée des Merveilles, dedicato alla Valle delle Meraviglie, con oltre 40.000 incisioni rupestri sparse sulle rocce del monte Bego, nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour.

Valli ideali per la pesca (la Bévéra è il regno delle trote fario) e per gli sport in acqua viva: canyoning, rafting, l’hydrospeed, il kayak, la canoa-rafting, oltre ad arrampicata sugli alberi, scalate e vie ferrate. I sentieri nel cuore della natura portano verso luoghi inaccessibili se non a piedi o in bicicletta. Mentone è il punto di partenza di alcuni degli itinerari in bicicletta più famosi e spettacolari della Costa Azzurra: per esempio passando per il Col de la Madone fino a Sainte-Agnès, uno dei più bei villaggi di Francia!

E poi gli itinerari lungo la via Julia Augusta, la famosa strada romana, tappe a Beausoleil, con le sue architetture "Belle Époque", Roquebrune-Cap-Martin con il Cabanon di Le Corbusier, e l’antico Trofeo d'Augusto.

Un territorio da scoprire anche nei prodotti, dal frutto-icona, il limone di Mentone IGP, coltivato senza trattamenti chimici e raccolto a mano, una varietà dal sapore unico, a tutte le specialità che si ritrovano alle Halles de Menton, dai ravioli alla pissaladière, i barbajuan, fino alla cucina tre stelle di Mauro Colagreco, al Mirazur.

www.menton-riviera-merveilles.it