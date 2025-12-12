Inaugurate al Musée départemental des Merveilles le nuove esposizioni temporanee sulla Preistoria e l’arte rupestre

Il Musée départemental des Merveilles inaugura due nuove esposizioni temporanee dedicate alla Preistoria e all’arte rupestre nelle Alpi Marittime: “Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire” e “Roches de mémoire. 5 000 ans d’art rupestre dans les Alpes-Maritimes”.

Le celebrazioni si svolgeranno oggi, venerdì 12 dicembre 2025 e prevedono due momenti distinti:

Inaugurazione ufficiale – dalle 12:00 alle 14:00

Durante questo orario, i visitatori potranno partecipare all’apertura delle esposizioni con un cocktail di mezzogiorno. L’ingresso è gratuito. Questo momento è dedicato alla presentazione formale delle esposizioni e alla celebrazione della nuova programmazione culturale.

Visite guidate delle esposizioni – dalle 14:00 alle 16:00, con partenze ogni 45 minuti

Le visite guidate sono aperte a tutto il pubblico e offrono l’opportunità di scoprire le esposizioni in dettaglio, accompagnati da una guida esperta. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli ospiti potranno così ammirare la ricchezza della scultura preistorica e dell’arte rupestre millenaria, vivendo un’esperienza culturale unica in un contesto suggestivo e accessibile a tutti.

Gli interessati possono visitare il sito ufficiale:

https://museedesmerveilles.departement06.fr/