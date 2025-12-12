 / Eventi

Eventi | 12 dicembre 2025, 08:15

Inaugurate al Musée départemental des Merveilles le nuove esposizioni temporanee sulla Preistoria e l’arte rupestre

“Sorciers & Friends” e “Roches de mémoire” aprono al pubblico con visite guidate e un cocktail inaugurale

“Inaugurazione delle esposizioni ‘Sorciers &amp; Friends. Ritratti scolpiti della Preistoria’ e ‘Roches de mémoire. 5000 anni di arte rupestre nelle Alpi’.”

“Inaugurazione delle esposizioni ‘Sorciers & Friends. Ritratti scolpiti della Preistoria’ e ‘Roches de mémoire. 5000 anni di arte rupestre nelle Alpi’.”

Il Musée départemental des Merveilles inaugura due nuove esposizioni temporanee dedicate alla Preistoria e all’arte rupestre nelle Alpi Marittime: “Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire” e “Roches de mémoire. 5 000 ans d’art rupestre dans les Alpes-Maritimes”.

Le celebrazioni si svolgeranno oggi, venerdì 12 dicembre 2025 e prevedono due momenti distinti:

Inaugurazione ufficiale – dalle 12:00 alle 14:00
Durante questo orario, i visitatori potranno partecipare all’apertura delle esposizioni con un cocktail di mezzogiorno. L’ingresso è gratuito. Questo momento è dedicato alla presentazione formale delle esposizioni e alla celebrazione della nuova programmazione culturale.

Visite guidate delle esposizioni – dalle 14:00 alle 16:00, con partenze ogni 45 minuti
Le visite guidate sono aperte a tutto il pubblico e offrono l’opportunità di scoprire le esposizioni in dettaglio, accompagnati da una guida esperta. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli ospiti potranno così ammirare la ricchezza della scultura preistorica e dell’arte rupestre millenaria, vivendo un’esperienza culturale unica in un contesto suggestivo e accessibile a tutti.

Gli interessati possono visitare il sito ufficiale:

https://museedesmerveilles.departement06.fr/ 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium