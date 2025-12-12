Beausoleil celebra la 13ª edizione del Marché du Monde

Il 13 e 14 dicembre 2025, circa una ventina di produttori e artigiani si ritroveranno davanti al Municipio di Beausoleil con specialità gastronomiche d’eccellenza

La città di Beausoleil si prepara a ospitare la 13ª edizione del Marché du Monde, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, davanti alla Mairie de Beausoleil, e offrirà al pubblico un viaggio culinario attraverso le eccellenze italiane e francesi.

Il mercato sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00 il sabato e dalle 10:00 alle 13:00 la domenica. L’ingresso è gratuito, consentendo a residenti, visitatori e appassionati di enogastronomia di scoprire e degustare prodotti unici e di alta qualità.

Circa una ventina di produttori parteciperanno a questa edizione, portando con sé un’ampia selezione di specialità artigianali. Tra i protagonisti più attesi spicca la rinomata tartufo bianco d’Alba, un’eccellenza piemontese apprezzata a livello internazionale e simbolo della stagione gastronomica invernale.

Nel corso degli anni, il Marché du Monde è diventato un vero punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Convivialità, autenticità e gusto restano le parole chiave di un’iniziativa che valorizza i sapori del territorio e, allo stesso tempo, celebra le eccellenze culinarie italiane e francesi.