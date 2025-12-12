Haut-de-Cagnes si illumina per Santa Lucia: la tradizione nordica che accende l’inverno

Nel cuore del borgo antico del Haut-de-Cagnes, la magia della luce tornerà ad accendersi domenica 14 dicembre 2025 per la tradizionale Festa di Santa Lucia, appuntamento molto amato dalla comunità svedese e dai residenti della zona.

L’evento, organizzato ogni anno dalla Chiesa Svedese, unisce spiritualità, folclore e atmosfere nordiche, trasformando il villaggio in un suggestivo scenario di candele e canti corali.



L’appuntamento è fissato alle 18 nella chiesa Saint-Pierre-Saint-Paul, dove si terrà un ufficio religioso accompagnato dai canti della giovane corale svedese.

Al termine della cerimonia, la celebrazione proseguirà con la tradizionale processione luminosa lungo le vie del borgo, fino alla piazza del castello.



La festa, profondamente radicata nella cultura scandinava, trae origine dal culto di Lucia di Siracusa, giovane martire cristiana del IV secolo che, secondo la leggenda, soccorreva i cristiani perseguitati portando sulla testa una corona di candele.

In Svezia, la figura di “Lucia” apre simbolicamente la stagione del ritorno della luce: non a caso, la ricorrenza coincideva nel calendario giuliano con il giorno più corto dell’anno.



Anche a Cagnes-sur-Mer, Santa Lucia rappresenta un ponte tra tradizioni nordiche e identità locale: un rito antico che annuncia l’avvicinarsi del solstizio d’inverno e il progressivo allungarsi delle giornate.

La processione, illuminata da lanterne e candele, richiama le usanze medievali e i cortei scandinavi, evocando insieme spiritualità, protezione e rinascita.



A rendere l’atmosfera ancora più conviviale, al termine della sfilata verranno offerti vin chaud, cioccolata calda, dolci e specialità tipiche svedesi grazie al contributo del Cercle des Amis, dell’associazione des Haut-Cagnois, della comunità svedese e della città di Cagnes-sur-Mer.



Una serata suggestiva, sospesa tra storia, leggenda e magia invernale, che ogni anno attira curiosi e appassionati desiderosi di scoprire – o ritrovare – il fascino della luce nel cuore della Provenza.





