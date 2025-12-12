 / Eventi

Festival Menton du Rire: Sebastian Marx torna con «On est bien là»

Dopo il successo di «Un New Yorkais à Paris», l’artista presenta nuove avventure sul palco del Théâtre Francis Palmero

Il Festival Menton du Rire accoglie nuovamente sul suo palco Sebastian Marx, comico di successo amato dal pubblico francese. Dopo il trionfo del precedente spettacolo «Un New Yorkais à Paris», Sebastian torna con «On est bien là», una performance ricca di humour e ironia.

Lo spettacolo si svolgerà oggi, venerdì 12 dicembre, dalle 20:00 alle 21:30 presso il Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero. I biglietti sono disponibili a 35 € per il prezzo intero e a 32 € per la tariffa ridotta.

In questa nuova produzione, Sebastian racconta le sue vicissitudini dopo 15 anni trascorsi in Francia, tra situazioni paradossali e riflessioni divertenti sulla vita quotidiana. Il titolo stesso, «On est bien là», sintetizza il suo spirito: nonostante tutto, “è davvero a casa qui”.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della comicità e per chi desidera vivere una serata di risate e intrattenimento di alto livello all’interno del rinomato Festival Menton du Rire.

